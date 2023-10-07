В Новой Каховке заявили о тяжелом ранении секретаря «Единой России»
Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимир Малов пострадал в результате подрыва автомобиля, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил сенатор от заксобрания Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.
Подрыв автомобиля в Новой Каховке произошел 7 октября около 9.30, уточнил он.
«Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г.р. в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – написал он.
В Херсонской области расценивают случившееся как теракт против мирного населения, добавил Кастюкевич. Он добавил, что за жизнь Малова борются врачи, они «сделают все от них зависящее, чтобы он выжил».
Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале также назвал случившееся терактом. Он заявил, что после подрыва автомобиля Малова работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Сальдо подчеркнул, что «преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности».
В июле в Херсонской области сообщили о попытке покушения на мэра Алешек Георгия Журавко. Тогда пресс-секретарь губернатора рассказал, что украинские военные выпустили ракету HIMARS по дому главы города. Здание было разрушено, но самого Журавко во время обстрела внутри не было.
28 июня прошлого года замруководителя временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль. Сам Стремоусов погиб в результате автокатастрофы в ноябре.