В Новой Каховке заявили о тяжелом ранении секретаря «Единой России»

В июле в Херсонской области сообщили о попытке покушения на мэра Алешек Георгия Журавко. Тогда пресс-секретарь губернатора рассказал, что украинские военные выпустили ракету HIMARS по дому главы города. Здание было разрушено, но самого Журавко во время обстрела внутри не было.