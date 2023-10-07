Газета
Политика

В Новой Каховке заявили о тяжелом ранении секретаря «Единой России»

Ведомости

Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения «Единой России» Владимир Малов пострадал в результате подрыва автомобиля, он находится в крайне тяжелом состоянии, сообщил сенатор от заксобрания Херсонской области Игорь Кастюкевич в своем Telegram-канале.

Подрыв автомобиля в Новой Каховке произошел 7 октября около 9.30, уточнил он.

«Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г.р. в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – написал он.

Ранее по теме: Сальдо заявил о ранении военкора в результате атаки ВСУ

В Херсонской области расценивают случившееся как теракт против мирного населения, добавил Кастюкевич. Он добавил, что за жизнь Малова борются врачи, они «сделают все от них зависящее, чтобы он выжил».

Губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале также назвал случившееся терактом. Он заявил, что после подрыва автомобиля Малова работают все оперативные службы и правоохранительные органы. Сальдо подчеркнул, что «преступление однозначно будет раскрыто, а виновные – привлечены к уголовной ответственности».

В июле в Херсонской области сообщили о попытке покушения на мэра Алешек Георгия Журавко. Тогда пресс-секретарь губернатора рассказал, что украинские военные выпустили ракету HIMARS по дому главы города. Здание было разрушено, но самого Журавко во время обстрела внутри не было.

28 июня прошлого года замруководителя временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о гибели начальника управления семьи, молодежи и спорта Дмитрия Савлученко в результате теракта. По его словам, взрыв произошел, когда Савлученко садился в автомобиль. Сам Стремоусов погиб в результате автокатастрофы в ноябре.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных