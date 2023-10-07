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Нетаньяху заявил о войне в Израиле и пообещал победу

Ведомости

Израиль находится в состоянии войны, враг «заплатит цену», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху сделал первое публичное заявление после утреннего нападения террористической группировки ХАМАС на юг Израиля, пишет The Times of Israel. Он заявил, что страна находится в состоянии войны, но одержит победу.

«Враг заплатит такую цену, какую они никогда раньше не знали», – сказал премьер-министр.

После ракетных обстрелов и проникновения террористов в Израиль погибли несколько человек, известно о почти 300 раненых, отмечает издание. Армия обороны Израиля также заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за внезапное нападение.

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Нападение группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Он обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5 000 неуправляемых ракет и снарядов.

Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начала наносить еще до официального объявления.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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