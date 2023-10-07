Нетаньяху заявил о войне в Израиле и пообещал победу
Израиль находится в состоянии войны, враг «заплатит цену», заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху сделал первое публичное заявление после утреннего нападения террористической группировки ХАМАС на юг Израиля, пишет The Times of Israel. Он заявил, что страна находится в состоянии войны, но одержит победу.
«Враг заплатит такую цену, какую они никогда раньше не знали», – сказал премьер-министр.
После ракетных обстрелов и проникновения террористов в Израиль погибли несколько человек, известно о почти 300 раненых, отмечает издание. Армия обороны Израиля также заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за внезапное нападение.
Нападение группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Он обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5 000 неуправляемых ракет и снарядов.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начала наносить еще до официального объявления.