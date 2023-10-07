Больше 200 человек пострадали после начала военных действий в Израиле
При ракетных обстрелах в израильском Кусейфе погибли четыре человека. Об этом сообщил мэр близкого к границе с сектором Газа бедуинского города Абд аль-Азиз Нассара.
«В результате ряда ракетных обстрелов в городе есть по меньшей мере четверо погибших и еще несколько раненых», – уточнил Нассара (цитата по The Times of Israel).
Всего израильские больницы госпитализировали более 200 человек, которые получили ранения при обстрелах на границе с сектором Газа. Не менее 20 пациентов – в тяжелом или критическом состоянии, уточнило издание со ссылкой на медучреждения.
Пожарно-спасательные службы Израиля из-за атаки ХАМАС повысили уровень готовности до максимума. Более 200 пожарных перебросят из Командования тыла на юг страны для оказания помощи в местах попадания снарядов.
Нападение группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Он обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5 000 неуправляемых ракет и снарядов.
Примерно в 10:40 ЦАХАЛ объявил ответную военную операцию «Железные мечи». Удары по сектору Газа авиация и артиллерия Израиля начала наносить еще до официального объявления. В Армии обороны Израиля получили ранения около 200 военнослужащих.