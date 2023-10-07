Больше 200 человек пострадали после начала военных действий в Израиле

Нападение группировки ХАМАС на юг Израиля началось утром 7 октября. Лидер военного крыла Мухаммед ад-Дейф около 9:30 объявил о начале «военной операции» против Израиля под названием «Наводнение Аль-Аксы». Он обвинил израильскую сторону в оккупации и неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса. По его словам, по израильским позициям было выпущено уже более 5 000 неуправляемых ракет и снарядов.