Посетившего Россию депутата исключили из партии в Японии

Судзуки объяснил, что уведомление о поездке не дошло до руководства партии вовремя из-за технической ошибки. Он добавил, что примет наказание, но в то же время допустил, что может обратиться в суд, если выяснится, что поводом для исключения из партии стала не только задержка уведомления, но и его заявления.