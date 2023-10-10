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Посетившего Россию депутата исключили из партии в Японии

Ведомости

Партия «Общество обновления Японии» исключила из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, который в начале октября посетил Россию. Об этом сообщает телеканал NHK.

Причиной стало то, что Судзуки не уведомил заранее руководство партии о поездке в Россию. NHK отмечает, что депутат в интервью российским СМИ также выразил уверенность в победе России и заявил, что верит в будущее РФ. Уточняется, что этот факт не был включен в обоснование решения об исключении его из партии.

Судзуки объяснил, что уведомление о поездке не дошло до руководства партии вовремя из-за технической ошибки. Он добавил, что примет наказание, но в то же время допустил, что может обратиться в суд, если выяснится, что поводом для исключения из партии стала не только задержка уведомления, но и его заявления. 

Мунэо Судзуки находился в России с 1 по 5 октября. Он стал первым членом японского парламента, который посетил РФ с февраля 2022 г. В ходе поездки Судзуки встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным и вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. 

Разговор с Галузиным состоялся по просьбе японского парламентария. В ходе беседы стороны обменялись мнениями «по ряду актуальных международных проблем, включая ситуацию вокруг украинского кризиса», говорилось в сообщении МИД России. 

Во время встречи с Руденко было «констатировано, что накопленный десятилетиями багаж межгосударственного сотрудничества целенаправленно разрушается сегодня санкционной политикой официального Токио в угоду США», заявили в МИДе. В ходе беседы с Косачевым Судзуки заявил, что хотел бы «вернуть российско-японские отношения в то состояние, которое было достигнуто» усилиями бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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