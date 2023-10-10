Посетившего Россию депутата исключили из партии в Японии
Партия «Общество обновления Японии» исключила из своих рядов депутата Мунэо Судзуки, который в начале октября посетил Россию. Об этом сообщает телеканал NHK.
Причиной стало то, что Судзуки не уведомил заранее руководство партии о поездке в Россию. NHK отмечает, что депутат в интервью российским СМИ также выразил уверенность в победе России и заявил, что верит в будущее РФ. Уточняется, что этот факт не был включен в обоснование решения об исключении его из партии.
Судзуки объяснил, что уведомление о поездке не дошло до руководства партии вовремя из-за технической ошибки. Он добавил, что примет наказание, но в то же время допустил, что может обратиться в суд, если выяснится, что поводом для исключения из партии стала не только задержка уведомления, но и его заявления.
Мунэо Судзуки находился в России с 1 по 5 октября. Он стал первым членом японского парламента, который посетил РФ с февраля 2022 г. В ходе поездки Судзуки встретился с министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергеем Глазьевым, замглавы МИД РФ Андреем Руденко, замглавы МИД РФ и бывшим послом в Токио Михаилом Галузиным и вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.
Разговор с Галузиным состоялся по просьбе японского парламентария. В ходе беседы стороны обменялись мнениями «по ряду актуальных международных проблем, включая ситуацию вокруг украинского кризиса», говорилось в сообщении МИД России.
Во время встречи с Руденко было «констатировано, что накопленный десятилетиями багаж межгосударственного сотрудничества целенаправленно разрушается сегодня санкционной политикой официального Токио в угоду США», заявили в МИДе. В ходе беседы с Косачевым Судзуки заявил, что хотел бы «вернуть российско-японские отношения в то состояние, которое было достигнуто» усилиями бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина.