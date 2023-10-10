Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью
Над Брянской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
Попытка атаки БПЛА самолетного типа была совершена в 17:10 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.
4 октября Минобороны отчиталось о сбитии системами ПВО более 30 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями.
Тогда в Минобороны сообщили, что самолеты ВКС России в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку десантной группы ВСУ проникнуть на территорию Крыма.
В Брянской, Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен «средний уровень реагирования». Такой уровень, в частности, установлен в Севастополе, а также в некоторых районах Крыма и Краснодарского края.