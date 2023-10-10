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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Брянской областью

Ведомости

Над Брянской областью сбили украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.

Попытка атаки БПЛА самолетного типа была совершена в 17:10 мск. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области», – говорится в сообщении.

4 октября Минобороны отчиталось о сбитии системами ПВО более 30 украинских беспилотников над Брянской, Белгородской и Курской областями. 

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Тогда в Минобороны сообщили, что самолеты ВКС России в северо-западной части акватории Черного моря пресекли попытку десантной группы ВСУ проникнуть на территорию Крыма.

В Брянской, Белгородской и Курской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в восьми регионах установлен «средний уровень реагирования». Такой уровень, в частности, установлен в Севастополе, а также в некоторых районах Крыма и Краснодарского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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