Путин предложил Алиеву обсудить с глазу на глаз «чувствительные вопросы»
Президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха и пообщаться с глазу на глаз по «чувствительным вопросам», сообщил Кремль.
Встреча Путина и Алиева проходит в Бишкеке. До этого президенты последний раз общались по телефону.
Вопросом номер один Путин назвал ситуацию вокруг Карабаха, отметив, что есть и другая, обширная повестка.
«Предлагаю нашу работу построить следующим образом: мы тогда, может быть, с второй части начнем и дадим возможность коллегам высказаться, поговорить, а потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил российский президент.
Алиев посчитал предложение Путина разумным, добавив, что с коллегами необходимо поговорить по двусторонней повестке дня. Он также отметил впечатляющие результаты по товарообороту, промышленной кооперации, сотрудничеству в транспортной сфере. «А потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности», – добавил он.
Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что Путин и Алиев будут обсуждать вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе.
12 октября в Бишкеке прошли переговоры Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова. 13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.