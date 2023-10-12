Газета
Политика

Путин предложил Алиеву обсудить с глазу на глаз «чувствительные вопросы»

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха и пообщаться с глазу на глаз по «чувствительным вопросам», сообщил Кремль.

Встреча Путина и Алиева проходит в Бишкеке. До этого президенты последний раз общались по телефону.

Вопросом номер один Путин назвал ситуацию вокруг Карабаха, отметив, что есть и другая, обширная повестка.

«Предлагаю нашу работу построить следующим образом: мы тогда, может быть, с второй части начнем и дадим возможность коллегам высказаться, поговорить, а потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил российский президент.

Ранее по теме: Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудят будущее российских миротворцев в Карабахе

Алиев посчитал предложение Путина разумным, добавив, что с коллегами необходимо поговорить по двусторонней повестке дня. Он также отметил впечатляющие результаты по товарообороту, промышленной кооперации, сотрудничеству в транспортной сфере. «А потом пройдемся по региональной тематике и вопросам безопасности», – добавил он.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков рассказывал, что Путин и Алиев будут обсуждать вопрос о дальнейшем пребывании российского миротворческого контингента (РМК) в Нагорном Карабахе.

12 октября в Бишкеке прошли переговоры Путина и президента Киргизии Садыра Жапарова. 13 октября Путин примет участие в заседании Совета глав государств СНГ.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных