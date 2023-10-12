Путин предложил Алиеву обсудить с глазу на глаз «чувствительные вопросы»

«Предлагаю нашу работу построить следующим образом: мы тогда, может быть, с второй части начнем и дадим возможность коллегам высказаться, поговорить, а потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил российский президент.