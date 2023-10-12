МИД РФ: удары Израиля по аэропортам Сирии могут повлечь эскалацию конфликта
Удары ВВС Израиля по аэропортам в Сирийской арабской республике (САР) являются нарушением суверенитета страны и могут спровоцировать эскалацию конфликта, заявили в МИД РФ.
«Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права. Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты», – говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что авиаудары Израиля поставили под угрозу жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения. Такие силовые атаки могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, добавили в МИДе. «Этого ни в коем случае нельзя допустить», – уточнили в министерстве.
Ранее 12 октября СМИ сообщили, что Израиль атаковал международные аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате атаки были повреждены взлетные полосы, а аэропорты приостановили работу. О пострадавших не сообщалось. 11 октября израильская армия сообщила, что нанесла артиллерийский удар по территории Сирии в ответ на запущенные оттуда ракеты.
Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число жертв конфликта по последним данным превысило 2400 человек.