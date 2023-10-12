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МИД РФ: удары Израиля по аэропортам Сирии могут повлечь эскалацию конфликта

Ведомости

Удары ВВС Израиля по аэропортам в Сирийской арабской республике (САР) являются нарушением суверенитета страны и могут спровоцировать эскалацию конфликта, заявили в МИД РФ.

«Эти действия израильской стороны представляют собой грубое нарушение суверенитета САР и базовых норм международного права. Целями нападений в очередной раз оказались такие важные объекты гражданской инфраструктуры Сирии, как аэропорты», – говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что авиаудары Израиля поставили под угрозу жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения. Такие силовые атаки могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, добавили в МИДе. «Этого ни в коем случае нельзя допустить», – уточнили в министерстве.

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Ранее 12 октября СМИ сообщили, что Израиль атаковал международные аэропорты Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате атаки были повреждены взлетные полосы, а аэропорты приостановили работу. О пострадавших не сообщалось. 11 октября израильская армия сообщила, что нанесла артиллерийский удар по территории Сирии в ответ на запущенные оттуда ракеты.

Обострение палестино-израильского конфликта началось утром 7 октября, когда палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. Общее число жертв конфликта по последним данным превысило 2400 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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