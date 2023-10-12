МИД РФ: удары Израиля по аэропортам Сирии могут повлечь эскалацию конфликта

В МИД подчеркнули, что авиаудары Израиля поставили под угрозу жизни ни в чем не повинных людей и безопасность международного авиасообщения. Такие силовые атаки могут спровоцировать вооруженную эскалацию в масштабах всего региона, добавили в МИДе. «Этого ни в коем случае нельзя допустить», – уточнили в министерстве.