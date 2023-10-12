Кабмин Эстонии одобрил поправку об использовании замороженных российских активов
Правительство Эстонии одобрило и направило в парламент поправку к закону о международных санкциях, которая, в частности, предусматривает внутренние правила использования замороженных активов попавших под санкции лиц для возмещения ущерба Украине. Об этом сообщается на сайте эстонского кабмина.
Согласно законопроекту, правовая база Эстонии сможет более четко и эффективно определить компетенцию и полномочия властей в области применения санкций и надзора за ними.
«Мы должны показать пример и побудить другие европейские страны ввести аналогичные нормы. Россия должна компенсировать Украине весь нанесенный ею ущерб», – заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.
Она также призвала Европейский Союз как можно скорее завершил работу по мобилизации замороженных активов России и выработать практические решения по их использованию.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пояснил, что, согласно проекту, замороженные российские активы будут оставаться таковыми до тех пор, пока РФ не возместит Украине ущерб. Для применения этого механизма потребуется заключение международного договора с Украиной или создание международного компенсационного механизма.
На момент подготовки проекта Эстония располагает активами, замороженными в соответствии с международными санкциями, на сумму около 38 млн евро.
12 октября газета The Washington Post сообщила, что представители администрации президента США Джо Байдена все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ. По данным WP, Вашингтон мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США. Большая часть резервов хранится в Европе. При этом американские власти считают, что передача российских активов не заменит военную и финансовую помощь США, поскольку на перенаправление активов могут уйти месяцы, или больше года.
После начала спецоперации России на Украине западные страны заморозили российские активы за рубежом. Министр финансов Антон Силуанов в марте 2022 г. сообщал, что РФ лишилась доступа к половине золотовалютных резервов Банка России – около $300 млрд. О конфискации 300 млрд евро заявляла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Кремль назвал заморозку российских активов воровством и нарушением международного права, а также заявил, что Москва может обратиться в судебные инстанции в случае введения ЕС налога на прибыль с замороженных российских активов.