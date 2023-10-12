Кабмин Эстонии одобрил поправку об использовании замороженных российских активов

12 октября газета The Washington Post сообщила, что представители администрации президента США Джо Байдена все больше настаивают на передаче Украине замороженных активов РФ. По данным WP, Вашингтон мог бы передать Киеву порядка $5 млрд, находящихся в США. Большая часть резервов хранится в Европе. При этом американские власти считают, что передача российских активов не заменит военную и финансовую помощь США, поскольку на перенаправление активов могут уйти месяцы, или больше года.