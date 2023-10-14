Lufthansa приостановила выполнение эвакуационных рейсов из Израиля

После начала боевых действий рейсы в Тель-Авив продолжают выполнять израильские El Al, Israel Airlines и Pegasus Hava. 11 октября российская Red Wings решила временно увеличить число рейсов из Израиля, а «Азимут», 9 октября заявлявшая об отмене или переносе рейсов, в тот же день сообщила об их возобновлении. Европейские Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air France, EasyJet, Norwegian, Swiss, а также американские Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines приостановили полеты в Израиль. British Airways, Emirates, Fly Dubai, а также Turkish Airlines продолжают полеты.