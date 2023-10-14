Lufthansa приостановила выполнение эвакуационных рейсов из Израиля
Lufthansa 12 и 13 октября, по данным издания, выполнила четыре специальных эвакуационных рейса из Израиля. Таким образом, в Германию вернулись более 1500 немецких граждан.
«Авиакомпания больше не будет выполнять рейсы этого типа. Lufthansa обосновала этот шаг "неопределенной ситуацией с безопасностью" и нерешенными "проблемами операционной стабильности в Тель-Авиве"», – говорится в материале.
Два рейса из Иордании МИД ФРГ теперь поручил выполнить туристической авиакомпании Condor. Они запланированы на 15 октября. Репатриационные рейсы гражданских авиакомпаний тем временем критикует профсоюз пилотов Verband Cockpit (VC), пишет Tagesschau. Там увидели в рейсах «неисчислимый риск», поскольку гражданские пилоты не подготовлены к таким полетам. В то же время президент VC Штефан Герт выразил «большое уважение ко всем коллегам, которые согласны выполнить эвакуационные полеты».
По данным немецкого МИДа, в Израиле проживает более 100 000 граждан Германии, большинство из них имеют двойное гражданство. В так называемом «предупредительном списке» числятся 5000 человек, но неизвестно, все ли они хотят уехать домой.
7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Боевики атаковали пограничные подразделения армии, вошли в израильские населенные пункты и захватили неизвестное количество заложников из числа и военных, и гражданских лиц. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
После начала боевых действий рейсы в Тель-Авив продолжают выполнять израильские El Al, Israel Airlines и Pegasus Hava. 11 октября российская Red Wings решила временно увеличить число рейсов из Израиля, а «Азимут», 9 октября заявлявшая об отмене или переносе рейсов, в тот же день сообщила об их возобновлении. Европейские Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air France, EasyJet, Norwegian, Swiss, а также американские Delta Air Lines, United Airlines и American Airlines приостановили полеты в Израиль. British Airways, Emirates, Fly Dubai, а также Turkish Airlines продолжают полеты.