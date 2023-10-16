СМИ сообщили об 11 погибших и 20 пострадавших журналистах в Газе
В ходе обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 11 журналистов, пишет телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины.
«С начала израильских бомбардировок Газы погибло 11 журналистов», – говорится в сообщении. Более 20 журналистов получили ранения.
15 октября Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщал, что не менее 12 журналистов погибли за время военных действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Тогда же сообщалось о двух пропавших без вести и восьми раненых. По данным комитета, с 7 октября подтверждена гибель 10 палестинских работников СМИ, убит также один израильский журналист, еще один пропал без вести.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
В результате операции боевики «Хамаса» взяли в заложники, по последним данным, 199 человек. Всего число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.