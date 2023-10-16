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Политика

СМИ сообщили об 11 погибших и 20 пострадавших журналистах в Газе

Ведомости

В ходе обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 11 журналистов, пишет телеканал Al Jazeera со ссылкой на профсоюз журналистов Палестины.

«С начала израильских бомбардировок Газы погибло 11 журналистов», – говорится в сообщении. Более 20 журналистов получили ранения.

15 октября Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщал, что не менее 12 журналистов погибли за время военных действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Тогда же сообщалось о двух пропавших без вести и восьми раненых. По данным комитета, с 7 октября подтверждена гибель 10 палестинских работников СМИ, убит также один израильский журналист, еще один пропал без вести.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», нанеся удары по сотням объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

В результате операции боевики «Хамаса» взяли в заложники, по последним данным, 199 человек. Всего число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек. По информации телеканала Al Jazeera, число погибших с израильской стороны достигло 1400 человек, с палестинской – превысило 2670.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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