СМИ сообщили об 11 погибших и 20 пострадавших журналистах в Газе

15 октября Комитет защиты журналистов (CPJ) сообщал, что не менее 12 журналистов погибли за время военных действий между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Тогда же сообщалось о двух пропавших без вести и восьми раненых. По данным комитета, с 7 октября подтверждена гибель 10 палестинских работников СМИ, убит также один израильский журналист, еще один пропал без вести.