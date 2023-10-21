Зюганов: предвыборный съезд КПРФ запланирован на конец декабря
Предвыборный съезд КПРФ планируется провести в третьей декаде декабря. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель партии Геннадий Зюганов на VII пленуме ЦК КПРФ.
«Съезд будет после объявления выборной президентской кампании. Я думаю, она будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня мы проведем съезд», – сказал он.
На пленуме с отчетами уже выступили губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Хакасии Валентин Коновалов, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. мэр Новосибирска Анатолий Локоть и др.
Ранее «Ведомости» писали, что с начала года парламентские партии начали работать над стратегией президентских выборов, которые состоятся в 2024 г. Коммунисты за 30 лет ни разу не пропускали президентские выборы, но дважды – в 2004 и 2018 гг. – выдвигали в качестве кандидата не лидера партии Геннадия Зюганова, а сначала депутата-агрария Николая Харитонова, затем Грудинина.
Как уточнил тогда пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, партия будет участвовать в кампании и объявит кандидата в конце года. О выдвижении Грудинина, к примеру, стало известно лишь на заседании президиума ЦК накануне прошлого предвыборного съезда в декабре 2017 г.