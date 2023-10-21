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Зюганов: предвыборный съезд КПРФ запланирован на конец декабря

Ведомости

Предвыборный съезд КПРФ планируется провести в третьей декаде декабря. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель партии Геннадий Зюганов на VII пленуме ЦК КПРФ. 

«Съезд будет после объявления выборной президентской кампании. Я думаю, она будет объявлена в интервале 18-19 декабря, и через два-три дня мы проведем съезд», – сказал он. 

На пленуме с отчетами уже выступили  губернатор Орловской области Андрей Клычков, глава Хакасии Валентин Коновалов, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. мэр Новосибирска Анатолий Локоть и др. 

Ранее «Ведомости» писали, что с начала года парламентские партии начали работать над стратегией президентских выборов, которые состоятся в 2024 г. Коммунисты за 30 лет ни разу не пропускали президентские выборы, но дважды – в 2004 и 2018 гг. – выдвигали в качестве кандидата не лидера партии Геннадия Зюганова, а сначала депутата-агрария Николая Харитонова, затем Грудинина.

Как уточнил тогда пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко, партия будет участвовать в кампании и объявит кандидата в конце года. О выдвижении Грудинина, к примеру, стало известно лишь на заседании президиума ЦК накануне прошлого предвыборного съезда в декабре 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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