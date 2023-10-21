Зюганов: предвыборный съезд КПРФ запланирован на конец декабря

Ранее «Ведомости» писали, что с начала года парламентские партии начали работать над стратегией президентских выборов, которые состоятся в 2024 г. Коммунисты за 30 лет ни разу не пропускали президентские выборы, но дважды – в 2004 и 2018 гг. – выдвигали в качестве кандидата не лидера партии Геннадия Зюганова, а сначала депутата-агрария Николая Харитонова, затем Грудинина.