Российские силы сбили четыре самолета и вертолет Ми-8 Украины

ВВС Украины с начала российской военной спецоперации потеряли уже 500 самолетов, сообщало ранее Минобороны. 20 октября в ведомстве рассказали, что за предыдущие сутки российские средства ПВО сбили семь украинских самолетов Миг-29, а за неделю общее число сбитых самолетов составило 12, из них 10 Миг-29 и два штурмовика Су-25. Также были сбиты два вертолета Ми-8.