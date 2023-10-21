Российские силы сбили четыре самолета и вертолет Ми-8 Украины
Российская авиация сбила в районе Одессы украинский самолет Су-24, еще три самолета и один вертолет Ми-8 были сбиты за последние сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.
Кроме того, за последние сутки российские силы перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. В разных районах ДНР, ЛНР и в Запорожской области были уничтожены 23 беспилотника, добавили в оборонном ведомстве.
Помимо этого ВС РФ уничтожили в районе Кривого Рога на аэродроме «Долгинцево» склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины.
ВВС Украины с начала российской военной спецоперации потеряли уже 500 самолетов, сообщало ранее Минобороны. 20 октября в ведомстве рассказали, что за предыдущие сутки российские средства ПВО сбили семь украинских самолетов Миг-29, а за неделю общее число сбитых самолетов составило 12, из них 10 Миг-29 и два штурмовика Су-25. Также были сбиты два вертолета Ми-8.