Газета
Политика

Российские силы сбили четыре самолета и вертолет Ми-8 Украины

Ведомости

Российская авиация сбила в районе Одессы украинский самолет Су-24, еще три самолета и один вертолет Ми-8 были сбиты за последние сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО), сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24. Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, за последние сутки российские силы перехватили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, две противокорабельные крылатые ракеты «Нептун» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. В разных районах ДНР, ЛНР и в Запорожской области были уничтожены 23 беспилотника, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее по теме: Минобороны: Украина потеряла 500 самолетов с начала спецоперации

Помимо этого ВС РФ уничтожили в районе Кривого Рога на аэродроме «Долгинцево» склады боеприпасов и топлива воздушных сил Украины.

ВВС Украины с начала российской военной спецоперации потеряли уже 500 самолетов, сообщало ранее Минобороны. 20 октября в ведомстве рассказали, что за предыдущие сутки российские средства ПВО сбили семь украинских самолетов Миг-29, а за неделю общее число сбитых самолетов составило 12, из них 10 Миг-29 и два штурмовика Су-25. Также были сбиты два вертолета Ми-8.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных