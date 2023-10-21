Речь Байдена о помощи Украине и Израилю собрала меньше просмотров, чем шоу Трампа

После этого американского президента обвинили в том, что он использует обострение палестино-израильского конфликта для того, чтобы увеличить поддержку Украины. В частности, сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс в эфире Fox News назвал такой шаг «позором». По его словам, если Байден хочет убедить американский народ в том, что Украине надо выделить $60 млрд сверх того, что она уже получила, «ему не следует использовать для этого мертвых израильских детей».