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Речь Байдена о помощи Украине и Израилю собрала меньше просмотров, чем шоу Трампа

Ведомости

Обращение президента США Джо Байдена к нации по теме поддержки Израиля и Украины, с которым он выступил 19 октября, собрало 22 млн просмотров, что на 6 млн меньше, чем финал первого сезона телешоу The Apprentice («Ученик») экс-президента страны Дональда Трампа, который в 2004 г. просмотрели 28 млн человек. Об этом сообщает Breitbart со ссылкой на собственное исследование.

Как отмечает издание, в январе 2019 г. Трамп выступил с обращением к нации, которое тогда собрало 40 млн просмотров.

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19 октября Байден выступил с телеобращением к нации, в котором говорил в том числе о ситуации на Украине и палестино-израильском конфликте. «Поддержка наших критических партнеров, включая Израиль и Украину, – это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», – сказал он, отметив, что 20 октября планирует направить запрос в конгресс США «на финансирование нужд американской национальной безопасности».

20 октября стало известно, что Байден запросил конгресс дополнительно выделить $106 млрд в 2024 финансовом году. Из этих средств на поддержку Израиля предложено направить $14,3 млрд, а $9 млрд – на оказание гуманитарной помощи пострадавшим в регионе. На поддержку Украины предложено выделить $61,4 млрд. Предложение также включает $13,6 млрд на охрану южных границ США для борьбы с нелегальными мигрантами из стран Латинской Америки и Карибского бассейна и $4 млрд на «сдерживание региональных усилий Китая в Азии».

Ранее по теме: Байден запросил у конгресса $61,4 млрд на военную помощь Украине

После этого американского президента обвинили в том, что он использует обострение палестино-израильского конфликта для того, чтобы увеличить поддержку Украины. В частности, сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс в эфире Fox News назвал такой шаг «позором». По его словам, если Байден хочет убедить американский народ в том, что Украине надо выделить $60 млрд сверх того, что она уже получила, «ему не следует использовать для этого мертвых израильских детей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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