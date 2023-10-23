Число погибших в секторе Газа превысило 5000 человек
Число погибших в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта превысило 5000 человек, число раненных – 15 000. Об этом сообщил минздрав Палестины на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«С начала агрессии в Газе число мучеников достигло 5087, из них 2055 детей, 1119 женщин и 217 пожилых людей, 15 273 гражданина получили различные ранения», – говорится в сообщении министерства.
Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи» и стала наносить удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.
Пресс-служба правительства сектора Газа сообщала, что свои дома в регионе были вынуждены покинуть 1,5 млн человек, что составляет около 70% населения анклава.