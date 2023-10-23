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Число погибших в секторе Газа превысило 5000 человек

Ведомости

Число погибших в секторе Газа в результате обострения палестино-израильского конфликта превысило 5000 человек, число раненных – 15 000. Об этом сообщил минздрав Палестины на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С начала агрессии в Газе число мучеников достигло 5087, из них 2055 детей, 1119 женщин и 217 пожилых людей, 15 273 гражданина получили различные ранения», – говорится в сообщении министерства.

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По последним данным, в Израиле после обострения конфликта погибло более 1400 человек, пострадали – более 5000. Среди погибших в стране есть и россияне. В посольстве РФ в Тель-Авиве сообщали о 20 погибших и восьми пропавших без вести.

Утром 7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи» и стала наносить удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа. В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

Пресс-служба правительства сектора Газа сообщала, что свои дома в регионе были вынуждены покинуть 1,5 млн человек, что составляет около 70% населения анклава.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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