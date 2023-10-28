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Израиль отзовет дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

Ведомости

Израиль вернет своих дипломатов из Турции после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о палестино-израильском конфликте. Об этом сообщил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн.

«Учитывая серьезные заявления, исходящие из Турции, я распорядился вернуть дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией», – написал министр в X (бывший Twitter).

С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября турецкий лидер на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле пообещал объявить Израиль военным преступником. По мнению турецкого лидера, западные страны несут наибольшую ответственность за «резню» в секторе Газа.

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Эрдоган отметил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. МИД России 28 октября опубликовал заявление, в котором также призвал к созданию независимой Палестины в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме согласно резолюции ООН.

Вечером 27 октября израильские военные объявили о расширении наземной операции в анклаве. На следующий день там заявили о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа. Посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви заявил, что широкомасштабную наземную операцию Израиль еще не начал.

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С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. Днем ранее СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта ракетные удары. По последним данным, при обострении палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек, включая более порядка 7700 палестинцев.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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