Израиль отзовет дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

Эрдоган отметил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. МИД России 28 октября опубликовал заявление, в котором также призвал к созданию независимой Палестины в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме согласно резолюции ООН.