Израиль отзовет дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана
Израиль вернет своих дипломатов из Турции после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о палестино-израильском конфликте. Об этом сообщил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн.
«Учитывая серьезные заявления, исходящие из Турции, я распорядился вернуть дипломатических представителей, чтобы провести переоценку отношений между Израилем и Турцией», – написал министр в X (бывший Twitter).
С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября турецкий лидер на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле пообещал объявить Израиль военным преступником. По мнению турецкого лидера, западные страны несут наибольшую ответственность за «резню» в секторе Газа.
Эрдоган отметил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. МИД России 28 октября опубликовал заявление, в котором также призвал к созданию независимой Палестины в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме согласно резолюции ООН.
Вечером 27 октября израильские военные объявили о расширении наземной операции в анклаве. На следующий день там заявили о 150 ударах по подземным объектам в секторе Газа. Посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви заявил, что широкомасштабную наземную операцию Израиль еще не начал.
С 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, сектор Газа подвергается массированным бомбардировкам. Днем ранее СМИ сообщили, что 27 октября на севере Газы начались самые сильные с начала палестино-израильского конфликта ракетные удары. По последним данным, при обострении палестино-израильского конфликта погибли более 9000 человек, включая более порядка 7700 палестинцев.