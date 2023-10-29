МИД: украинцы попросили Россию помочь в возвращении отобранных в ЕС детей

Об этой проблеме ранее говорил и первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Так, в апреле он рассказал о поступлении большого числа обращений, включая от украинских беженок, которые просили помочь в возвращении детей, которых забрали службы стран ЕС. Отъем детей у беженцев он назвал системной европейской проблемой. При этом российская сторона старается помочь несмотря на то, что проблема ее не касается на прямую, добавил Полянский.