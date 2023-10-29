МИД: украинцы попросили Россию помочь в возвращении отобранных в ЕС детей
Десятки граждан Украины, которые живут в Евросоюзе, обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь в возвращении детей, отобранных властями стран ЕС. Об этом рассказал глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел России Григорий Лукьянцев в эфире «Первого канала».
«В постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 г. обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей... Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», – сказал Лукьянцев (цитата по «РИА Новости»).
Он пояснил, что российские дипломаты прилагают усилия для того, чтобы рассмотреть каждый случай.
Об этой проблеме ранее говорил и первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Так, в апреле он рассказал о поступлении большого числа обращений, включая от украинских беженок, которые просили помочь в возвращении детей, которых забрали службы стран ЕС. Отъем детей у беженцев он назвал системной европейской проблемой. При этом российская сторона старается помочь несмотря на то, что проблема ее не касается на прямую, добавил Полянский.