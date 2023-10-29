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МИД: украинцы попросили Россию помочь в возвращении отобранных в ЕС детей

Ведомости

Десятки граждан Украины, которые живут в Евросоюзе, обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь в возвращении детей, отобранных властями стран ЕС. Об этом рассказал глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел России Григорий Лукьянцев в эфире «Первого канала».

«В постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 г. обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей... Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», – сказал Лукьянцев (цитата по «РИА Новости»).

Он пояснил, что российские дипломаты прилагают усилия для того, чтобы рассмотреть каждый случай.

Об этой проблеме ранее говорил и первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Так, в апреле он рассказал о поступлении большого числа обращений, включая от украинских беженок, которые просили помочь в возвращении детей, которых забрали службы стран ЕС. Отъем детей у беженцев он назвал системной европейской проблемой. При этом российская сторона старается помочь несмотря на то, что проблема ее не касается на прямую, добавил Полянский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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