«РИА Новости» узнало об оснащении Су-57 крылатой ракетой большой дальности
Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
«При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», – отметил собеседник.
По его словам, снизить габариты боеприпаса получилось за счет «идеально отточенной» конструкции складного крыла и внутренней компоновки. Также инженеры применили новый малоразмерный двухконтурный турбореактивный двигатель, добавил источник.
Ранее «РИА Новости» писало об оснащении крылатыми ракетами большой дальности бомбардировщика Су-34. Источник отмечал, что истребители с такими ракетами уже применяются в зоне спецоперации.
Су-57 также применяют в ходе спецоперации. В августе во время форума «Армия-2023» министру обороны России Сергею Шойгу представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения, которые, как отметил представитель предприятия-разработчика, «могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей».