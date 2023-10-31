«РИА Новости» узнало об оснащении Су-57 крылатой ракетой большой дальности

Су-57 также применяют в ходе спецоперации. В августе во время форума «Армия-2023» министру обороны России Сергею Шойгу представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения, которые, как отметил представитель предприятия-разработчика, «могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей».