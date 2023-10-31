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«РИА Новости» узнало об оснащении Су-57 крылатой ракетой большой дальности

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Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160», – отметил собеседник. 

По его словам, снизить габариты боеприпаса получилось за счет «идеально отточенной» конструкции складного крыла и внутренней компоновки. Также инженеры применили новый малоразмерный двухконтурный турбореактивный двигатель, добавил источник. 

Ранее по теме: ВКС России получили новые истребители пятого поколения Су-57

Ранее «РИА Новости» писало об оснащении крылатыми ракетами большой дальности бомбардировщика Су-34. Источник отмечал, что истребители с такими ракетами уже применяются в зоне спецоперации. 

Су-57 также применяют в ходе спецоперации. В августе во время форума «Армия-2023» министру обороны России Сергею Шойгу представили новейшие средства поражения для истребителя пятого поколения, которые, как отметил представитель предприятия-разработчика, «могут существенно повысить возможности поражения различной номенклатуры целей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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