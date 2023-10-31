МИД России исключил диалог о мирном договоре с Японией из-за ее курса
После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 г. правительство Японии начало проводить «откровенно враждебный курс» в отношении России, из-за чего диалог о мирном договоре невозможен. Об этом сообщили в МИД России, пишет «РИА Новости».
В ведомстве подчеркнули, что Москва будет жестко реагировать на любые конфронтационные выпады со стороны Токио и руководствоваться «исключительно собственными национальными интересами». В МИДе напомнили, что «в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и странами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений».
21 марта 2022 г. МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова и ввела ряд других ограничений в отношении Токио.
23 октября премьер-министр Японии Фумио Кисида в очередной раз заявил, что Токио продолжает придерживаться курса на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора между Россией и Японией.
Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.