Картаполов назвал преимущества России после отзыва ратификации ДВЗЯИ
Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) позволит России перевести стратегические силы в полную боевую готовность, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).
«Если они [США] будут испытывать [ядерное оружие], то у нас теперь руки развязаны. Мы можем делать все, что необходимо для того, чтобы наши стратегические силы находились в полной боевой готовности», – сказал депутат в интервью радио «Маяк».
2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.
Картаполов уточнил, что теперь «наши бывшие партнеры задумаются над тем, что надо ответственно относиться к своим обязательствам, если ты подписываешь международное соглашение».
Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.