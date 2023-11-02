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Картаполов назвал преимущества России после отзыва ратификации ДВЗЯИ

Ведомости

Отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) позволит России перевести стратегические силы в полную боевую готовность, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

«Если они [США] будут испытывать [ядерное оружие], то у нас теперь руки развязаны. Мы можем делать все, что необходимо для того, чтобы наши стратегические силы находились в полной боевой готовности», – сказал депутат в интервью радио «Маяк».

Путин подписал закон об отзыве ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Отозвать документ президент инициировал для зеркального ответа США

2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Вопрос о необходимости отзыва ратификации Путин поднял на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября. При этом он уточнил, что не может сейчас сказать, необходимы ли России испытания ядерного оружия.

Картаполов уточнил, что теперь «наши бывшие партнеры задумаются над тем, что надо ответственно относиться к своим обязательствам, если ты подписываешь международное соглашение».

Россия подписала соглашение о принятии договора 24 сентября 1996 г. Документ запрещает проводить испытания ядерного оружия и ядерные взрывы в мирных целях. Мораторий действует в атмосфере, в космосе, под водой и под землей. Пока ДВЗЯИ не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран и Китай и не подписали Индия, КНДР и Пакистан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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