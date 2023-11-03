Палата представителей США одобрила выделение помощи Израилю без Украины
Палата представителей конгресса США приняла законопроект республиканцев о выделении помощи Израилю объемом $14,3 млрд и сокращении финансирования налоговой службы, передает Reuters. На проект в такой форме, без военной помощи Украине и гуманитарной помощи жителям Газы, ранее наложить вето обещал президент Джо Байден.
Инициативу в контролируемой республиканцами нижней палате поддержали 226 конгрессменов, среди которых 12 демократов. Против проголосовали 196 человек, включая двух республиканцев. Как отмечает агентство, лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер уже пообещал, что не станет выносить законопроект на голосование. Возникший между двумя палатами спор приведет, вероятно, к тому, что пройдут недели, прежде чем конгресс сможет утвердить какой-либо план выделения помощи Израилю, считает Reuters.
20 октября Байден попросил законодателей выделить $105,85 млрд для финансирования комбинированного пакета, включающего расходы на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также на укрепление южных границ США. Часть республиканцев в палате представителей в лице спикера Майка Джонсона выступили против совмещения этих инициатив в один законопроект. Поэтому они предложили отдельный документ по Израилю.
1 ноября в Белом доме заявили, что Байден может наложить вето на законопроект в его текущей форме, пообещав продолжать работу с конгрессменами по вынесению на голосование комбинированного пакета помощи, включающего военную помощь для Украины, Израиля и Тайваня.
Согласно американскому законодательству, президент может наложить вето на законопроект, который был одобрен обеими палатами. Но конгресс, в свою очередь, имеет право обойти вето, если он наберет 2/3 голосов и в сенате, и в палате представителей, но у республиканцев нет такого большинства.