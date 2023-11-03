Палата представителей США одобрила выделение помощи Израилю без Украины

Инициативу в контролируемой республиканцами нижней палате поддержали 226 конгрессменов, среди которых 12 демократов. Против проголосовали 196 человек, включая двух республиканцев. Как отмечает агентство, лидер большинства демократов в сенате Чак Шумер уже пообещал, что не станет выносить законопроект на голосование. Возникший между двумя палатами спор приведет, вероятно, к тому, что пройдут недели, прежде чем конгресс сможет утвердить какой-либо план выделения помощи Израилю, считает Reuters.