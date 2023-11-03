Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства

«Этот праздник приурочен к событиям, которые произошли относительно недавно – каких-то 400 с небольшим лет назад. <...> Пять-шесть поколений всего-то, а как много за это время произошло событий в истории нашей страны, и на всех ее переломных этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи», – сказал он.