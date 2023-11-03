Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства
Президент РФ Владимир Путин в начале встречи с членами Общественной палаты России поздравил россиян с наступающим Днем народного единства.
«Этот праздник приурочен к событиям, которые произошли относительно недавно – каких-то 400 с небольшим лет назад. <...> Пять-шесть поколений всего-то, а как много за это время произошло событий в истории нашей страны, и на всех ее переломных этапах всегда единство народа было ключевой составляющей выхода России на новые рубежи», – сказал он.
Путин обратился к истории России, вспомнив о событиях XIII в., когда князь Александр Невский посещал Орду, чтобы получить ярлык на княжение. По словам президента, Невский делал это «прежде всего для того, чтобы эффективно противостоять нашествию Запада», а также ради сохранения культуры и традиций народа.
Глава государства отметил, что с разрушением культуры народ постепенно начинает «исчезать как этнос, растворяться, как снег поздней весной». Во многом то же самое происходит сегодня в контексте защиты истории, языка, культуры и ценностей в Донбассе и Новороссии, добавил Путин. «В этом ключ происходящих сегодня событий», – заключил президент.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этом году выходные объявлены с 4 по 6 ноября, напомнили в Роструде. Праздник был учрежден в 2004 г. и впервые отмечался в 2005 г. Дата Дня народного единства приурочена к событиям 1612 г., когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.
4 ноября Путин по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади, сообщили ранее в Кремле.