Минобороны заявило об уничтожении на Украине склада авиасредств поражения
Российские силы уничтожили в Днепропетровской области Украины склад авиационных средств поражения ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Украинские авиасредства попали под удар на аэродроме Днепр, уточнили в оборонном ведомстве. Кроме того, за последние сутки в Полтавской области на аэродроме Миргород уничтожили авиационную технику воздушных сил Украины.
Средства ПВО также перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», говорится в сообщении. Минобороны сообщило о потере Киевом 17 беспилотников в разных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Российские силы ранее поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщило 4 ноября Минобороны РФ. А с 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружений ВСУ и пунктам временной дисклокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.