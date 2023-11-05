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Минобороны заявило об уничтожении на Украине склада авиасредств поражения

Ведомости

Российские силы уничтожили в Днепропетровской области Украины склад авиационных средств поражения ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Украинские авиасредства попали под удар на аэродроме Днепр, уточнили в оборонном ведомстве. Кроме того, за последние сутки в Полтавской области на аэродроме Миргород уничтожили авиационную технику воздушных сил Украины.

Средства ПВО также перехватили 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», говорится в сообщении. Минобороны сообщило о потере Киевом 17 беспилотников в разных районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Российские силы ранее поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщило 4 ноября Минобороны РФ. А с 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружений ВСУ и пунктам временной дисклокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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