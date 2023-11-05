Минобороны заявило об уничтожении на Украине склада авиасредств поражения

Российские силы ранее поразили арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ в Черниговской области, сообщило 4 ноября Минобороны РФ. А с 28 октября по 3 ноября Вооруженные силы России нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам вооружений ВСУ и пунктам временной дисклокации украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников.