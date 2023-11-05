В Турции протестующие попытались проникнуть на авиабазу США
Группа людей пыталась проникнуть на военную авиабазу в Турции Инджирлик, которую также используют ВВС США, полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы. Об этом пишет агентство DHA.
Участники митинга в поддержку Палестины попытались проникнуть на авиабазу в Адане, таким образом они хотели выразить протеста против США и Израиля на фоне ситуации в секторе Газа. По данным агентства, колонна автомобилей протестующих выдвинулась из Стамбула 3 ноября, утром в воскресенье, 5 ноября, машины заехали в Адану, где находится авиабаза. Фонд гуманитарной помощи IHH призывал людей «со всей Турции» присоединиться к колонне. Группе разрешили провести митинг в специально отведенном месте, улицы вокруг авиабазы были перекрыты, но некоторым участникам акции удалось приблизиться к ней, пишет агентство.
«Когда колонна приблизилась к базе около 14:00, часть группы попыталась проникнуть на базу через поля. Конная полиция и отряды полиции по охране общественного порядка применили перцовый газ и ТОМА [водометные машины для борьбы с беспорядками], чтобы разогнать группу», – говорится в материале.
28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал в Стамбуле большой митинг в поддержку Палестины. Он обрушился с резкой критикой на политику Израиля в секторе Газа, обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. В «великом палестинском митинге», как было названо мероприятие, по разным оценкам, приняли участие до 2 млн человек.