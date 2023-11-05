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Политика

В Турции протестующие попытались проникнуть на авиабазу США

Ведомости

Группа людей пыталась проникнуть на военную авиабазу в Турции Инджирлик, которую также используют ВВС США, полиция применила против протестующих перцовый газ и водометы. Об этом пишет агентство DHA.

Участники митинга в поддержку Палестины попытались проникнуть на авиабазу в Адане, таким образом они хотели выразить протеста против США и Израиля на фоне ситуации в секторе Газа. По данным агентства, колонна автомобилей протестующих выдвинулась из Стамбула 3 ноября, утром в воскресенье, 5 ноября, машины заехали в Адану, где находится авиабаза. Фонд гуманитарной помощи IHH призывал людей «со всей Турции» присоединиться к колонне. Группе разрешили провести митинг в специально отведенном месте, улицы вокруг авиабазы были перекрыты, но некоторым участникам акции удалось приблизиться к ней, пишет агентство.

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«Когда колонна приблизилась к базе около 14:00, часть группы попыталась проникнуть на базу через поля. Конная полиция и отряды полиции по охране общественного порядка применили перцовый газ и ТОМА [водометные машины для борьбы с беспорядками], чтобы разогнать группу», – говорится в материале. 

28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собрал в Стамбуле большой митинг в поддержку Палестины. Он обрушился с резкой критикой на политику Израиля в секторе Газа, обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. В «великом палестинском митинге», как было названо мероприятие, по разным оценкам, приняли участие до 2 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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