В Турции протестующие попытались проникнуть на авиабазу США

Участники митинга в поддержку Палестины попытались проникнуть на авиабазу в Адане, таким образом они хотели выразить протеста против США и Израиля на фоне ситуации в секторе Газа. По данным агентства, колонна автомобилей протестующих выдвинулась из Стамбула 3 ноября, утром в воскресенье, 5 ноября, машины заехали в Адану, где находится авиабаза. Фонд гуманитарной помощи IHH призывал людей «со всей Турции» присоединиться к колонне. Группе разрешили провести митинг в специально отведенном месте, улицы вокруг авиабазы были перекрыты, но некоторым участникам акции удалось приблизиться к ней, пишет агентство.