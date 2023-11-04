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Политика

Турция решила отозвать своего посла из Тель-Авива для консультаций

Ведомости

Турция отзывает своего посла в Израиле Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций, сообщается на сайте турецкого МИДа.

Турция принимает во внимание «гуманитарную трагедию» в секторе Газа, которая произошла из-за того, что израильская сторона «не приняла призывы о прекращении огня, продолжила нападения на мирное население и не допустила бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи».

В связи с этим было решено отозвать посла в Тель-Авиве в Анкару, говорится в сообщении.

Президент Турции все громче критикует Израиль

Но воевать он не собирается

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 ноября, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху более не является для руководства Турции собеседником. Анкара, по его словам, выступает за реализацию тех инициатив, которые «принесут мир и спокойствие» в регион, но никогда не поддержит планы «постепенно стереть палестинцев с исторической сцены». Поддержка действий Израиля, среди которых, добавил Эрдоган, убийство мирных жителей и удары по больницам, является движением в сторону неразрешимости конфликта. Ответственность за гибель мирных жителей Газы лежит в первую очередь на Нетаньяху, считает турецкий президент.

С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад. По его мнению, виновниками «резни» в секторе Газа являются те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. Эрдоган отметил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Израиль после этого объявил об отзыве своих дипломатов из Турции.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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