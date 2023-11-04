Турция решила отозвать своего посла из Тель-Авива для консультаций

С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, а государство Израиль назвал оккупантом. Эрдоган также возложил ответственность за эскалацию насилия на Ближнем Востоке на Запад. По его мнению, виновниками «резни» в секторе Газа являются те, кто оказывает неограниченную помощь Израилю. Эрдоган отметил, что достижение мира в регионе зависит от создания независимого палестинского государства, которое было бы признано всеми странами. Израиль после этого объявил об отзыве своих дипломатов из Турции.