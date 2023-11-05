Семьям погибших в Карабахе миротворцев выплатят по 1 млн рублей
Семьи российских миротворцев, которые в сентябре погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе, получат помощь в размере 1 млн руб. от Российского фонда мира, сообщил в своем Telegram-канале председатель правления фонда, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что российские военнослужащие попали под обстрел 20 сентября.
«Мы обязаны поддержать их семьи. Прошел месяц с момента трагедии, но мы не допустим, чтобы о ней забыли. Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев», – написал он.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В ходе операции Баку погибло шесть российский миротворцев, сообщала генпрокуратура Азербайджана. Пятеро погибли при обстреле машины азербайджанскими военными, один – умер при обстреле «Камаза» «неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований». Азербайджан пообещал расследовать инцидент.
В начале октября Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, также был свернут наблюдательный пост в Аскеранском районе. Деятельность миротворцев в Карабахе будет адаптирована к новым условиям, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.