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Семьям погибших в Карабахе миротворцев выплатят по 1 млн рублей

Ведомости

Семьи российских миротворцев, которые в сентябре погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе, получат помощь в размере 1 млн руб. от Российского фонда мира, сообщил в своем Telegram-канале председатель правления фонда, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он напомнил, что российские военнослужащие попали под обстрел 20 сентября.

«Мы обязаны поддержать их семьи.  Прошел месяц с момента трагедии, но мы не допустим, чтобы о ней забыли. Фонд мира под моим личным контролем будет продолжать помогать родным миротворцев», – написал он. 

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19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий», необходимых для «восстановления конституционного строя» в Нагорном Карабахе. В ходе операции Баку погибло шесть российский миротворцев, сообщала генпрокуратура Азербайджана. Пятеро погибли при обстреле машины азербайджанскими военными, один – умер при обстреле «Камаза» «неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований». Азербайджан пообещал расследовать инцидент.

В начале октября Минобороны РФ сообщило, что российские миротворцы свернули временные наблюдательные посты вдоль бывшей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, также был свернут наблюдательный пост в Аскеранском районе. Деятельность миротворцев в Карабахе будет адаптирована к новым условиям, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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