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Политика

Турция примет около 1000 пострадавших из сектора Газа

Ведомости

Турция примет около 1000 больных раком и других пострадавших жителей из сектора Газа, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы доставить в Египет через погранпереход “Рафах” около 1000 пациентов и раненых, о которых нам ранее сообщалось и которые нуждаются в срочном лечении», – написал министр в X (бывший Twitter).

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Уточняется, что в число пациентов входят больные раком, которые проходили лечение в турецко-палестинской больнице в анклаве. «Затем мы планируем доставить в нашу страну онкологических больных и тех, кто находится в критическом состоянии», – добавил он.

Кроме того, в ходе переговоров с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдель Гаффаром была достигнута договоренность о заходе двух турецких кораблей для отправки полевых госпиталей и машин скорой помощи.

Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло порядка 9500 человек, более 24 000 пострадали. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы еврейского государства.

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В ходе атаки погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Сообщалось и о пленных россиянах. 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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