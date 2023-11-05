Турция примет около 1000 пострадавших из сектора Газа
Турция примет около 1000 больных раком и других пострадавших жителей из сектора Газа, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
«Мы продолжаем работать над тем, чтобы доставить в Египет через погранпереход “Рафах” около 1000 пациентов и раненых, о которых нам ранее сообщалось и которые нуждаются в срочном лечении», – написал министр в X (бывший Twitter).
Уточняется, что в число пациентов входят больные раком, которые проходили лечение в турецко-палестинской больнице в анклаве. «Затем мы планируем доставить в нашу страну онкологических больных и тех, кто находится в критическом состоянии», – добавил он.
Кроме того, в ходе переговоров с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдель Гаффаром была достигнута договоренность о заходе двух турецких кораблей для отправки полевых госпиталей и машин скорой помощи.
Количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло порядка 9500 человек, более 24 000 пострадали. Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы еврейского государства.
В ходе атаки погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Сообщалось и о пленных россиянах. 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».