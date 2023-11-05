Турция примет около 1000 пострадавших из сектора Газа

В ходе атаки погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Сообщалось и о пленных россиянах. 27 октября израильские военные сообщили о расширении наземной операции и призвали жителей севера сектора Газа переехать на юг. 2 ноября израильская армия провела операцию по окружению города Газа, начав затем бои в городе с боевиками «Хамаса».