МЧС доставит в сектор Газа 60 тонн гуманитарной помощи

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта, после чего 19 октября Россия направила в сектор Газа гумпомощь в объеме 27 т. 3 ноября МЧС сообщило, что из подмосковного аэропорта Жуковский самолеты Ил-76 доставят еще 28 т помощи: лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы.