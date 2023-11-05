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Общество

МЧС доставит в сектор Газа 60 тонн гуманитарной помощи

Ведомости

Два спецборта МЧС России доставят 60 т гуманитарного груза для жителей сектора Газа, самолеты Ил-76 уже вылетели в Египет, сообщила пресс-служба МЧС.

Ведомство доставит на палестинские территории продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены, уточнили в МЧС. Помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и главы министерства Александра Куренкова.

В Египет из международного аэропорта Грозный уже вылетели самолеты Ил-76. В республике, которая граничит с сектором Газа, российскую гуманитарную помощь передадут представителям египетского Общества Красного Полумесяца, затем груз перенаправят населению.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта, после чего 19 октября Россия направила в сектор Газа гумпомощь в объеме 27 т. 3 ноября МЧС сообщило, что из подмосковного аэропорта Жуковский самолеты Ил-76 доставят еще 28 т помощи: лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы.

27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.

В ООН в начале ноября сообщили, что организация запросит у своих доноров предоставление чрезвычайной помощи на $1,2 млрд жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Согласно последним данным, в результате палестино-израильского конфликта, который начался после нападения группировки «Хамас» на еврейское государство, погибли более 10 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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