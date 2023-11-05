МЧС доставит в сектор Газа 60 тонн гуманитарной помощи
Два спецборта МЧС России доставят 60 т гуманитарного груза для жителей сектора Газа, самолеты Ил-76 уже вылетели в Египет, сообщила пресс-служба МЧС.
Ведомство доставит на палестинские территории продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены, уточнили в МЧС. Помощь организована по указанию президента России Владимира Путина и главы министерства Александра Куренкова.
В Египет из международного аэропорта Грозный уже вылетели самолеты Ил-76. В республике, которая граничит с сектором Газа, российскую гуманитарную помощь передадут представителям египетского Общества Красного Полумесяца, затем груз перенаправят населению.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Тель-Авив разрешит доставку гуманитарной помощи в Газу из Египта, после чего 19 октября Россия направила в сектор Газа гумпомощь в объеме 27 т. 3 ноября МЧС сообщило, что из подмосковного аэропорта Жуковский самолеты Ил-76 доставят еще 28 т помощи: лекарства, гемостатические средства и перевязочные материалы.
27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.
В ООН в начале ноября сообщили, что организация запросит у своих доноров предоставление чрезвычайной помощи на $1,2 млрд жителям сектора Газа и Западного берега реки Иордан. Согласно последним данным, в результате палестино-израильского конфликта, который начался после нападения группировки «Хамас» на еврейское государство, погибли более 10 000 человек.