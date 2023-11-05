Зеленский объявил о намерении изменить стратегию боевых действий в зоне конфликта
Украина намерена изменить стратегию боевых действий в зоне конфликта с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в эфире американского телеканал NBC News.
«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар по России», – сказал он в интервью.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, так как Киеву не удается добиться прорыва. Он также призвал перестать недооценивать Россию на поле боя.
4 ноября NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщил, что американские и европейские политики начали тайно обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией и то, каким образом такой подход поможет завершить конфликт.
Западные союзники сомневаются в возможности продолжать оказывать поддержку Украине, отметил телеканал. Администрация президента США Джо Байдена также обеспокоена тем, что у Украины «заканчиваются силы», вероятно, имея в виду высокие потери личного состава и техники.
Украина объявила о контрнаступлении в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 15 октября глава российского государства сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».