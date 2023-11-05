Зеленский объявил о намерении изменить стратегию боевых действий в зоне конфликта

Украина объявила о контрнаступлении в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 15 октября глава российского государства сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».