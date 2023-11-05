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Политика

Зеленский объявил о намерении изменить стратегию боевых действий в зоне конфликта

Ведомости

Украина намерена изменить стратегию боевых действий в зоне конфликта с Россией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в эфире американского телеканал NBC News.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар по России», – сказал он в интервью.

Запад начал склонять Украину к переговорам с Россией

Сказывается истощение ВСУ

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, так как Киеву не удается добиться прорыва. Он также призвал перестать недооценивать Россию на поле боя.

4 ноября NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщил, что американские и европейские политики начали тайно обсуждать с Украиной возможность проведения мирных переговоров с Россией и то, каким образом такой подход поможет завершить конфликт.

В Кремле не согласились с оценкой о тупиковости конфликта на Украине

Западные союзники сомневаются в возможности продолжать оказывать поддержку Украине, отметил телеканал. Администрация президента США Джо Байдена также обеспокоена тем, что у Украины «заканчиваются силы», вероятно, имея в виду высокие потери личного состава и техники. 

Украина объявила о контрнаступлении в начале июня. Российская сторона неоднократно заявляла, что контрнаступление не приносит Киеву ожидаемых результатов. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 15 октября глава российского государства сообщил, что, несмотря на то что ВСУ готовят новые наступательные операции на отдельных участках, в целом контрнаступление «провалилось полностью».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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