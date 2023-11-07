Израиль заявил о невозможности «гуманитарной паузы» без возвращения заложников

Ранее в тот же день представитель правительства Израиля Эйлон Леви отвечая на вопрос, согласится ли Израиль на прекращение огня на каком-то этапе, сказал, что этого не произойдет, пока «Хамас» не будет «уничтожен». Он также добавил, что прекращение огня действовало до того дня, когда «Хамас» напал на юг Израиля.