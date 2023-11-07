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Политика

Израиль заявил о невозможности «гуманитарной паузы» без возвращения заложников

Ведомости

Израиль не пойдет на «гуманитарную паузу» без возвращения заложников. Об этом сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант, пишет ТАСС.

«В последнее время мы все чаще слышим слова "гуманитарная пауза". Хочу сказать вам, что для меня гуманитарная пауза – это в первую очередь наши заложники, в первую очередь наши женщины, дети и старики», – подчеркнул Галант.

О том, что израильская сторона не пойдет на прекращение огня без возвращения заложников домой заявил 7 ноября и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Тель-Авиве. Он также добавил, что Израиль не остановится, пока полностью не уничтожит способность «Хамаса» руководить сектором Газа, пишет Sky News.

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Ранее в тот же день представитель правительства Израиля Эйлон Леви отвечая на вопрос, согласится ли Израиль на прекращение огня на каком-то этапе, сказал, что этого не произойдет, пока «Хамас» не будет «уничтожен». Он также добавил, что прекращение огня действовало до того дня, когда «Хамас» напал на юг Израиля.

«Мы не будем рассматривать какое-либо прекращение огня, каким бы временным оно ни было, без возвращения наших заложников», – цитирует издание Леви.

Бомбардировки анклава армией Израиля начались 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы страны. В ходе нападения погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. По последним данным количество погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 10 000 человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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