Медведев: принятие Украины и Молдавии в ЕС обескровит Европу

Медведев регулярно комментирует актуальную международную повестку в социальных сетях. 29 октября он предложил сравнить масштаб митингов в поддержку Палестины и проукраинские акции, опубликовав две фотографии – с многочисленного митинга в Стамбуле и одной из демонстраций в поддержку Киева, где запечатлены около десятка человек.