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Медведев: принятие Украины и Молдавии в ЕС обескровит Европу

Ведомости

Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз в перспективе обескровит Европу, что обернется выгодой для США. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев объяснил, что «новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза», будут существовать за счет наиболее экономически развитых стран, а «болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса».

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По словам зампреда Совбеза, принятие в ЕС Украины и Молдавии будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими последствиями.

Медведев регулярно комментирует актуальную международную повестку в социальных сетях. 29 октября он предложил сравнить масштаб митингов в поддержку Палестины и проукраинские акции, опубликовав две фотографии – с многочисленного митинга в Стамбуле и одной из демонстраций в поддержку Киева, где запечатлены около десятка человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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