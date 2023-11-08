Медведев: принятие Украины и Молдавии в ЕС обескровит Европу
Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз в перспективе обескровит Европу, что обернется выгодой для США. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев объяснил, что «новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза», будут существовать за счет наиболее экономически развитых стран, а «болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса».
По словам зампреда Совбеза, принятие в ЕС Украины и Молдавии будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими последствиями.
Медведев регулярно комментирует актуальную международную повестку в социальных сетях. 29 октября он предложил сравнить масштаб митингов в поддержку Палестины и проукраинские акции, опубликовав две фотографии – с многочисленного митинга в Стамбуле и одной из демонстраций в поддержку Киева, где запечатлены около десятка человек.