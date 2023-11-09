Количество погибших палестинцев увеличилось до 10 812 человек
По меньшей мере 10 812 палестинцев были убиты с 7 октября. В Израиле число погибших за тот же период составляет более 1400 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Министерство здравоохранения Палестины уточняет, что среди жертв насчитывается не менее 4412 детей.
Телеканал со ссылкой на комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаццарини информирует, что в Газе с 7 октября были убиты 99 сотрудников комиссии.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.