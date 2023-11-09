Количество погибших палестинцев увеличилось до 10 812 человек

С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. 27 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.