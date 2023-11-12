Захарова напомнила о необходимости исключить все формы дискриминации из спорта
Спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Ранее глава МОК сказал, что спорт «не может быть вне политики, но должен быть политически нейтральным». По его словам, если спорт «берет на себя роль арбитра в каждом конфликте, это приведет к концу».
«Напомню, что еще спорт не приемлет какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера, по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, наличия иного мнения, национального или социального происхождения, обладания собственностью, рождения или иного статуса», – написала Захарова в Telegram.
По словам представителя внешнеполитического ведомства, «много из олимпизма искажено, попрано или предано забвению».
В июле пресс-служба МОК сообщила, что приглашения на Олимпиаду-2024 получат 203 Национальных олимпийских комитета (НОК), однако в их числе не будет НОК России и Белоруссии. Свою позицию в МОК пояснили тем, что ранее составленные рекомендации комитета предназначены для международных федераций и организаторов соревнований, но не относятся к Олимпийским играм в Париже. Там добавили, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов будет принято «в надлежащее время». Однако оно не принято до сих пор, и российские спортсмены, вероятно, не смогу принять участие в играх.
Ранее в ноябре в пресс-службе МОК объяснили разные подходы по вопросу допуска российских и израильских спортсменов до Олимпийских игр тем, что Россия якобы нарушила в феврале 2022 г. олимпийское перемирие, которое длится еще семь дней после окончания Игр. Израиль же такого нарушения не допускал. 1 ноября МОК предостерег спортсменов от дискриминации в отношении атлетов из Израиля. Там подчеркнули, что «спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств».
На этом фоне МИД России обвинил МОК в дискриминации и сегрегации российских спортсменов по национальному признаку.