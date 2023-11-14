Толстой назвал введение ОГЭ и ЕГЭ «большой ошибкой»

«Это моя позиция: большой ошибкой, и у этой ошибки есть до сих пор действующие авторы, было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. И эта ошибка, конечно же, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России», – сказал он.