Толстой назвал введение ОГЭ и ЕГЭ «большой ошибкой»
Введение ОГЭ и ЕГЭ было «большой ошибкой», у которой до сих пор есть действующие авторы. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.
«Это моя позиция: большой ошибкой, и у этой ошибки есть до сих пор действующие авторы, было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. И эта ошибка, конечно же, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России», – сказал он.
По словам Толстого, сейчас школьников «два года натаскивают» на ЕГЭ, а затем в вузах «два года им объясняют школьную программу, которую они пропустили». Вице-спикер Госдумы назвал сложившуюся систему «серьезной проблемой» и призвал подумать, как можно изменить ситуацию.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что, прежде чем принимать решение об отмене ЕГЭ, нужно «все серьезно взвесить». Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у ЕГЭ есть много минусов, но в то же время эта система позволяет школьникам из регионов учиться в лучших вузах страны. По мнению главы государства, ЕГЭ необходимо совершенствовать.