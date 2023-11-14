Газета
Политика

Толстой назвал введение ОГЭ и ЕГЭ «большой ошибкой»

Ведомости

Введение ОГЭ и ЕГЭ было «большой ошибкой», у которой до сих пор есть действующие авторы. Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

«Это моя позиция: большой ошибкой, и у этой ошибки есть до сих пор действующие авторы, было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. И эта ошибка, конечно же, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и которая существовала в советской России», – сказал он. 

По словам Толстого, сейчас школьников «два года натаскивают» на ЕГЭ, а затем в вузах «два года им объясняют школьную программу, которую они пропустили». Вице-спикер Госдумы назвал сложившуюся систему «серьезной проблемой» и призвал подумать, как можно изменить ситуацию. 

В Рособрнадзоре заявили об отсутствии кардинальных изменений в ЕГЭ в 2024 году

В марте 2023 г. Толстой говорил, что нужно обсуждать тему отмены ЕГЭ. По его мнению, чем раньше начнется такая дискуссия, «тем лучше». При этом в Рособрнадзоре заявляли, что вопрос об отмене ЕГЭ в России не обсуждается.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что, прежде чем принимать решение об отмене ЕГЭ, нужно «все серьезно взвесить». Президент РФ Владимир Путин ранее говорил, что у ЕГЭ есть много минусов, но в то же время эта система позволяет школьникам из регионов учиться в лучших вузах страны. По мнению главы государства, ЕГЭ необходимо совершенствовать. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных