Кеннеди-младший заявил, что ослабление России навредит США
В случае ослабления России США будут менее защищенными. Об этом заявил кандидат в президенты Роберт Кеннеди-младший в интервью порталу Responsible Statecraft (RS).
Кеннеди-младший утвердительно ответил на вопрос, отвечает ли национальным интересам США возможное начало переговоров для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мнение, что боевые действия на Украине «служат национальным интересам, ослабляя Россию», является ошибочным.
«Во-первых, это не ослабляет Россию. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия сделает нас гораздо менее защищенными, а не более защищенными. Соединенным Штатам и всему миру будет лучше, если Россия поймет, что мы не собираемся ее уничтожить», – сказал он.
Аналогичный вопрос RS задал другим кандидатам в президенты США. Марианна Уильямсон из демократической партии заявила, что «США следует провести переговоры с Россией и Украиной». Независимый кандидат Корнел Уэст также выразил мнение, что конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем, и пообещал, что в случае победы на выборах «не оставит Украине другого выбора», кроме как сесть за стол переговоров.
8 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев намерен продолжить боевые действия против российских войск, несмотря на трудности с контрнаступлением и на то, что внимание западных лидеров сосредоточилось на конфликте на Ближнем Востоке. Он пообещал «показать результат в этом году».
В Кремле напомнили, что предыдущие обещания властей Украины не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами». Сейчас таких предпосылок нет, в связи с чем Россия продолжает спецоперацию, добавил он.
В феврале и марте 2022 г. Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Три встречи прошли в Белоруссии, четвертая – в Стамбуле. Затем Киев вышел из переговоров, и процесс заморозили. Российские власти утверждали, что этому способствовали страны Запада.
После этого Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к переговорам с Киевом. Этому процессу препятствует указ, подписанный Зеленским в октябре 2022 г., об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин, поясняли в Кремле.