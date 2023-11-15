Кеннеди-младший заявил, что ослабление России навредит США

В Кремле напомнили, что предыдущие обещания властей Украины не сбылись. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне пора понять, что ей не удастся победить Россию на поле боя. Только после этого могут возникнуть предпосылки для урегулирования ситуации «политико-дипломатическими средствами». Сейчас таких предпосылок нет, в связи с чем Россия продолжает спецоперацию, добавил он.