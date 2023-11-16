Росфинмониторинг внес адвокатов Навального в список экстремистов и террористов

Навальный находится в местах лишения свободы с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области. В общей сложности, с учетом приговора по делу о создании и финансировании экстремистского сообщества, Навальному предстоит отбыть тюремный срок в 19 лет.