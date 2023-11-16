Росфинмониторинг внес адвокатов Навального в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг добавил в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, адвокатов Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Информация появилась на сайте ведомства.
Теперь банки, обслуживающие счета указанных защитников, должны будут заморозить их средства.
11 октября против указанных защитников Навального (внесен в реестр экстремистов и террористов) было возбуждено уголовное дело. 13 октября Липцера, Кобзева и Сергунина задержали, перед этим у них прошли обыски. Им предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).
По версии следствия, защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А. А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».
Под этим сообществом, предположительно, могут иметься в виду «Фонд борьбы с коррупцией» и «Штабы Навального», которые были признаны экстремистскими, ликвидированы и запрещены в РФ.
13 ноября Мосгорсуд признал законным арест Липцера, а 8 ноября подтвердил законность ареста Сергунина. 20 ноября апелляционная инстанция рассмотрит жалобу адвоката Кобзева на заключение его под стражу.
Федеральная палата адвокатов (ФПА) призвала адвокатов не участвовать в забастовках и политических акциях после ареста защитников Навального.
Навальный находится в местах лишения свободы с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области. В общей сложности, с учетом приговора по делу о создании и финансировании экстремистского сообщества, Навальному предстоит отбыть тюремный срок в 19 лет.