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Росфинмониторинг внес адвокатов Навального в список экстремистов и террористов

Ведомости

Росфинмониторинг добавил в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, адвокатов Алексея Навального (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) – Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина. Информация появилась на сайте ведомства.

Теперь банки, обслуживающие счета указанных защитников, должны будут заморозить их средства.

11 октября против указанных защитников Навального (внесен в реестр экстремистов и террористов) было возбуждено уголовное дело. 13 октября Липцера, Кобзева и Сергунина задержали, перед этим у них прошли обыски. Им предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК).

По версии следствия, защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А. А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Под этим сообществом, предположительно, могут иметься в виду «Фонд борьбы с коррупцией» и «Штабы Навального», которые были признаны экстремистскими, ликвидированы и запрещены в РФ.

13 ноября Мосгорсуд признал законным арест Липцера, а 8 ноября подтвердил законность ареста Сергунина. 20 ноября апелляционная инстанция рассмотрит жалобу адвоката Кобзева на заключение его под стражу.

Федеральная палата адвокатов (ФПА) призвала адвокатов не участвовать в забастовках и политических акциях после ареста защитников Навального.

Навальный находится в местах лишения свободы с февраля 2021 г., когда суд по требованию ФСИН заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный. После приговора в марте 2022 г. по делу о мошенничестве и неуважении к суду его перевели в колонию строгого режима во Владимирской области. В общей сложности, с учетом приговора по делу о создании и финансировании экстремистского сообщества, Навальному предстоит отбыть тюремный срок в 19 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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