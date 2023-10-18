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ФПА призвала коллег не участвовать в забастовках после ареста адвокатов Навального

Ведомости

Федеральная палата адвокатов (ФПА) призвала адвокатов не участвовать в забастовках и политических акциях после ареста защитников Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).

«Адвокатура – профессиональное, а не политическое объединение. Одна из главных задач Федеральной и региональных адвокатских палат – защита адвокатов от необоснованных преследований и злоупотреблений. И многочисленные примеры такой деятельности широко известны всей стране», – говорится в заявлении президента палаты Светланы Володиной и председателя комиссии Совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резника.

По словам адвокатов, успешность такой защиты «обеспечивается профессионализмом и ответственностью, а не демагогическим шумом». В ФПА уточнили, что у палаты отсутствует достоверная информация о существе предъявленных обвинений и их обоснованности, из-за чего там «лишены возможности по делу сформировать профессиональное суждение».

Суд отправил в СИЗО троих адвокатов за участие в экстремистском сообществе

Их обвиняют в передаче информации от Навального из колонии его сторонникам

«И тем более не должны поддаваться на призывы участия в забастовках или иных акциях политического свойства. Существуют иные законные формы выражения гражданской позиции, не затрагивающие права наших доверителей и этические правила профессии», – заключили Володина и Резник.

13 октября Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО адвокатов Навального. На два месяца под арест были заключены Алексей Липцер, Вадим Кобзев и Игорь Сергунин. Уголовное дело СК возбудил за два дня до задержания – 11 октября.

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По версии следствия, адвокаты использовали «свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А. А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Перед задержанием у адвокатов провели обыски, следственные действия также проводились и в офисе коллегии адвокатов «Далет», где работают Липцер, Сергунин и еще один адвокат Навального Ольга Михайлова, которая не находилась в России. В случае если вина арестованных адвокатов будет доказана в суде по существу, им грозит до шести лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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