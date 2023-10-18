ФПА призвала коллег не участвовать в забастовках после ареста адвокатов Навального

Перед задержанием у адвокатов провели обыски, следственные действия также проводились и в офисе коллегии адвокатов «Далет», где работают Липцер, Сергунин и еще один адвокат Навального Ольга Михайлова, которая не находилась в России. В случае если вина арестованных адвокатов будет доказана в суде по существу, им грозит до шести лет лишения свободы.