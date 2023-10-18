ФПА призвала коллег не участвовать в забастовках после ареста адвокатов Навального
Федеральная палата адвокатов (ФПА) призвала адвокатов не участвовать в забастовках и политических акциях после ареста защитников Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов).
«Адвокатура – профессиональное, а не политическое объединение. Одна из главных задач Федеральной и региональных адвокатских палат – защита адвокатов от необоснованных преследований и злоупотреблений. И многочисленные примеры такой деятельности широко известны всей стране», – говорится в заявлении президента палаты Светланы Володиной и председателя комиссии Совета ФПА по защите прав адвокатов Генри Резника.
По словам адвокатов, успешность такой защиты «обеспечивается профессионализмом и ответственностью, а не демагогическим шумом». В ФПА уточнили, что у палаты отсутствует достоверная информация о существе предъявленных обвинений и их обоснованности, из-за чего там «лишены возможности по делу сформировать профессиональное суждение».
«И тем более не должны поддаваться на призывы участия в забастовках или иных акциях политического свойства. Существуют иные законные формы выражения гражданской позиции, не затрагивающие права наших доверителей и этические правила профессии», – заключили Володина и Резник.
13 октября Басманный райсуд Москвы отправил в СИЗО адвокатов Навального. На два месяца под арест были заключены Алексей Липцер, Вадим Кобзев и Игорь Сергунин. Уголовное дело СК возбудил за два дня до задержания – 11 октября.
По версии следствия, адвокаты использовали «свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А. А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».
Перед задержанием у адвокатов провели обыски, следственные действия также проводились и в офисе коллегии адвокатов «Далет», где работают Липцер, Сергунин и еще один адвокат Навального Ольга Михайлова, которая не находилась в России. В случае если вина арестованных адвокатов будет доказана в суде по существу, им грозит до шести лет лишения свободы.