Захарова: спецслужбы США используют журналистов в качестве агентов

«Эван Гершкович мог написать о террористических обстрелах российских городов, которыми в последние месяцы занимается киевский неонацистский режим. <...> Он мог написать большой материал обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом <...>. Мог, но почему-то не писал все те годы, что работал в России. Мог бы, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью», – написала Захарова в своем Telegram-канале.