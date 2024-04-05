Захарова: спецслужбы США используют журналистов в качестве агентов
Американские спецслужбы, вопреки законам, используют журналистов в качестве своих агентов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя один из последний мартовских номеров The Wall Street Journal (WSJ), посвященный годовщине задержания журналиста Эвана Гершковича.
«Эван Гершкович мог написать о террористических обстрелах российских городов, которыми в последние месяцы занимается киевский неонацистский режим. <...> Он мог написать большой материал обо всех коллегах-журналистах, убитых киевским режимом <...>. Мог, но почему-то не писал все те годы, что работал в России. Мог бы, если бы занимался журналистикой, а не шпионской деятельностью», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
29 марта WSJ вышла с первой полосой, посвященной годовщине задержания Гершковича. Редакция оставила пустое место с подписью «Его история должна быть здесь», имея в виду, что на первой полосе мог бы быть напечатан материал журналиста.
Эвана Гершковича задержали 30 марта 2023 г. в Екатеринбурге. По информации ФСБ, он собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В WSJ отвергли эти обвинения и подчеркнули, что Гершкович работает в московском бюро издания и освещает события в России.
7 апреля 2023 г. ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (ст. 276 УК РФ). В Кремле заявляли, что журналиста взяли с поличным. Посол США в России Линн Трейси назвала обвинения безосновательными и призвала освободить Гершковича. 26 марта 2024 г. суд продлил ему арест до 30 июня.