/ Политика

Пашинян: важность отношений Армении и РФ трудно переоценить

Ведомости

Отношения Армении с Россией переживают не лучшие времена, но их важность для республики трудно переоценить, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства, передает агентство Sputnik Армения.

«Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их важность для государственности, суверенитета, безопасности трудно переоценить», – подчеркнул Пашинян.

По его словам, Москва не может упрекнуть Ереван в невыполнении обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны». При этом Армения не хочет «спорить» с Россией, потому что оценивает все положительное, что было и есть в отношениях сторон.

Пашинян отметил, что в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 г. между странами была достигнута договоренность, что двусторонние отношения будут базироваться на взаимном уважении суверенитета, государственности, интересов. Премьер выразил готовности к такому диалогу.

5 апреля МИД России в связи со встречей высокого уровня в формате Армения – США – ЕС призвал руководство в Ереване не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения.

В ведомстве обратили внимание на желание Запада превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. Москве известно, что Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников. Заявленные ими объемы грантовой поддержки не сравнятся с многомиллиардными выгодами, которые Ереван получает от Москвы в рамках ЕАЭС и СНГ, обеспечивая увеличение товарооборота (в четыре раза с 2018 г.), рекордный рост экономики и повышение благосостояния населения.

В этот же день Sputnik Армения сообщило, что Пашинян на совместном брифинге в Брюсселе с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что власти республики надеются, что западные партнеры помогут модернизировать инфраструктуру.

Глава ЕК выразила готовность Евросоюза выделить Армении 270 млн евро в грантах в течение ближайших четырех лет. Блинкен добавил, что США намерены инвестировать в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении, и планируют предоставить более $65 млн помощи стране.

Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трехсторонняя встреча США – ЕС – Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции республики.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных