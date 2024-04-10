Пашинян: важность отношений Армении и РФ трудно переоценить

В ведомстве обратили внимание на желание Запада превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. Москве известно, что Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников. Заявленные ими объемы грантовой поддержки не сравнятся с многомиллиардными выгодами, которые Ереван получает от Москвы в рамках ЕАЭС и СНГ, обеспечивая увеличение товарооборота (в четыре раза с 2018 г.), рекордный рост экономики и повышение благосостояния населения.