Пашинян: важность отношений Армении и РФ трудно переоценить
Отношения Армении с Россией переживают не лучшие времена, но их важность для республики трудно переоценить, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства, передает агентство Sputnik Армения.
«Отношения Армении и России переживают не лучшие времена, но их важность для государственности, суверенитета, безопасности трудно переоценить», – подчеркнул Пашинян.
По его словам, Москва не может упрекнуть Ереван в невыполнении обязательств, «хотя обратные случаи многочисленны». При этом Армения не хочет «спорить» с Россией, потому что оценивает все положительное, что было и есть в отношениях сторон.
Пашинян отметил, что в ходе первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в мае 2018 г. между странами была достигнута договоренность, что двусторонние отношения будут базироваться на взаимном уважении суверенитета, государственности, интересов. Премьер выразил готовности к такому диалогу.
5 апреля МИД России в связи со встречей высокого уровня в формате Армения – США – ЕС призвал руководство в Ереване не обманываться и не вести страну по ложному пути, который может обернуться «возникновением вакуума безопасности», проблемами в экономике и оттоком населения.
В ведомстве обратили внимание на желание Запада превратить Армению в инструмент реализации своих замыслов на Южном Кавказе. Москве известно, что Вашингтон и Брюссель добиваются выхода Армении из ОДКБ и ЕАЭС и вывода российской военной базы и пограничников. Заявленные ими объемы грантовой поддержки не сравнятся с многомиллиардными выгодами, которые Ереван получает от Москвы в рамках ЕАЭС и СНГ, обеспечивая увеличение товарооборота (в четыре раза с 2018 г.), рекордный рост экономики и повышение благосостояния населения.
В этот же день Sputnik Армения сообщило, что Пашинян на совместном брифинге в Брюсселе с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Боррелем, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен заявил, что власти республики надеются, что западные партнеры помогут модернизировать инфраструктуру.
Глава ЕК выразила готовность Евросоюза выделить Армении 270 млн евро в грантах в течение ближайших четырех лет. Блинкен добавил, что США намерены инвестировать в меры, связанные со сферами госуправления и экономики Армении, и планируют предоставить более $65 млн помощи стране.
Позднее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трехсторонняя встреча США – ЕС – Армения направлена против сотрудничества на Южном Кавказе и преследует цель изоляции республики.