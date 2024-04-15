Депутат Рады Безуглая: демобилизации для ВСУ не будет до завершения конфликта

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата. Кроме того, в документе с 27 до 25 лет снижен возраст, с которого начинается мобилизация.