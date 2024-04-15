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Депутат Рады Безуглая: демобилизации для ВСУ не будет до завершения конфликта

Ведомости

Закона о демобилизации украинских военных не будет, пока не завершится военное положение. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, пишет интернет-издание «Страна».

Также она спрогнозировала ужесточение конфликта.

«Продолжение будет только масштабнее», – сказала нардеп.

11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата. Кроме того, в документе с 27 до 25 лет снижен возраст, с которого начинается мобилизация.

10 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по национальной безопасности и обороне Украины решил убрать из законопроекта положение о демобилизации после максимального срока службы в три года. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать законопроект об ужесточении мобилизации в течение двух недель.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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