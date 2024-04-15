Депутат Рады Безуглая: демобилизации для ВСУ не будет до завершения конфликта
Закона о демобилизации украинских военных не будет, пока не завершится военное положение. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, пишет интернет-издание «Страна».
Также она спрогнозировала ужесточение конфликта.
«Продолжение будет только масштабнее», – сказала нардеп.
11 апреля Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. Документ направлен на то, чтобы поставить на учет всех военнообязанных и обновить данные. Мужчины в возрасте 18-60 лет должны будут в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг или в электронном кабинете призывника. В случае нарушения сроков предусматривается штраф в размере от 17 000 до 22 500 гривен (от 40 000 до 54 000 руб.), а также лишение прав на управление автомобилем по решению военкомата. Кроме того, в документе с 27 до 25 лет снижен возраст, с которого начинается мобилизация.
10 апреля депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что комитет по национальной безопасности и обороне Украины решил убрать из законопроекта положение о демобилизации после максимального срока службы в три года. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать законопроект об ужесточении мобилизации в течение двух недель.