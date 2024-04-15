Небензя заявил о нежелании Запада признавать реальность угроз для ЗАЭС
Россия регулярно информирует Совет безопасности ООН и секретариат МАГАТЭ об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС, но Запад не желает признавать реальность угроз, создаваемых киевским режимом. Об этом заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН Василий Небензя на заседании, следует из трансляции.
Небензя рассказал, что за последние несколько месяцев Вооруженные силы России фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в неделю в районе ЗАЭС.
«Наша страна регулярно информировала и продолжает информировать Совбез ООН и секретариат МАГАТЭ об этих недопустимых действиях. Однако западные коллеги как ни хотели, так и не хотят признавать реальность создаваемых Киевом угроз», – заявил он.
Небензя также подчеркнул, что речь идет о прямых целенаправленных ударах ВСУ по крупнейшей атомной электростанции в Европе, а не «о каком-то случайном прилете по станции». Он назвал циничными попытки Киева обвинить в этих атаках Россию.
«Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории нападений», – заявил постоянный представитель РФ при СБ ООН.
Небензя также призвал МАГАТЭ указать источник атак на ЗАЭС.
Ранее в ходе заседания глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что нужно немедленно прекратить «безрассудные атаки» на Запорожскую АЭС, отметив, что ядерная безопасность на станции и так под угрозой.
7 апреля станция подверглась серии ударов украинских дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Были атакованы энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовая, а также район грузового порта. Ранения получили трое сотрудников АЭС. В этот же день на сайте МАГАТЭ было опубликовано заявление Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий.
9 апреля ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
После очередной атаки на ЗАЭС Россия и Украина запросили проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.