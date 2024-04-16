США заявили о разнице между конфликтами на Украине и в Израиле

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС. Большинство баллистических ракет было сбито ПВО, однако часть из них все же поразила авиабазу «Неватим» на юге страны. По словам военного, инфраструктуре авиабазы был нанесен небольшой ущерб, она продолжает работать в обычном режиме.