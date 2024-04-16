США заявили о разнице между конфликтами на Украине и в Израиле
США не станут перехватывать воздушные цели на Украине так, как они делали это в Израиле во время атаки со стороны Ирана – это разные конфликты. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.
«Разные конфликты, разное воздушное пространство, разная картина угроз», - сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).
Кирби отметил, что прежде США снабжали Киев средствами для защиты воздушного пространства, но на данный момент это невозможно, потому что не согласовано требуемое финансирование. Кирби призвал конгресс в ближайшее время выделить помощь и Израилю, и Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что Запад мог бы защитить Украину по аналогии с защитой Израиля во время атаки Ирана. Украинский лидер заявил, что ВСУ требуются комплексы ПВО для защиты энергообъектов.
В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки совершили серию ударов крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе по территории Израиля. За время воздушной атаки Тегеран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых и свыше 120 баллистических ракет. Представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что ни одна из крылатых ракет не вошла в воздушное пространство страны, а 25 из них были сбиты израильскими ВВС. Большинство баллистических ракет было сбито ПВО, однако часть из них все же поразила авиабазу «Неватим» на юге страны. По словам военного, инфраструктуре авиабазы был нанесен небольшой ущерб, она продолжает работать в обычном режиме.
Иранская атака нанесла ограниченный ущерб после отражения международным альянсом, включающим Соединенные Штаты, Францию и Великобританию, при содействии стран Ближнего Востока. При этом удалось опробовать модель координации действий против Ирана.
При этом иранский телеканал Press TV заявил, что все гиперзвуковые ракеты, запущенные Ираном, преодолели системы противовоздушной обороны и поразили цели в Израиле.
Иран назвал эту атаку реакцией на удар Израиля по иранскому консульству в сирийском Дамаске 1 апреля. В результате данного удара здание было полностью разрушено, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Реза Захеди.