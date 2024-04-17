Politico: удерживаемая Украиной линия фронта может рухнуть летом

Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский говорит, что его страна пытается найти способ не отступать, военные офицеры в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, насколько серьезными они будут. Если ситуация не изменится в ближайшее время, пишет Politico, то украинская нация в том виде, в каком она существует сейчас, будет отправлена в прошлое.