Politico: удерживаемая Украиной линия фронта может рухнуть летом
Линия фронта может рухнуть этим летом, когда Россия, обладающая большим численным перевесом, начнет свое ожидаемое наступление. Решимость Украины при этом ослаблена, а моральный дух в вооруженных силах подорван нехваткой боеприпасов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких высокопоставленных офицеров ВСУ.
Задержки Запада с отправкой помощи ведут к тому, что на Украине «катастрофически не хватает чего-то еще более труднодоступного, чем снаряды: боевого духа», пишет издание. В настоящее время потенциальные новобранцы уклоняются от призыва.
Несмотря на то что президент Украины Владимир Зеленский говорит, что его страна пытается найти способ не отступать, военные офицеры в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, насколько серьезными они будут. Если ситуация не изменится в ближайшее время, пишет Politico, то украинская нация в том виде, в каком она существует сейчас, будет отправлена в прошлое.
Украина не сможет победить без мобилизации населения, пишет Politico, но президент Украины Владимир Зеленский не решается на этот шаг, потому что «такой призыв не получил бы поддержки народа».
16 апреля спикер палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил, что на этой неделе в конгресс внесут на рассмотрение отдельные законопроекты о помощи Украине и Израилю. Зеленский 16 апреля назвал анонсированное разделение помощи позором. «Это означает, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика. И это позор для всего мира и для демократии», – сказал Зеленский в интервью американской телекомпании PBS.