Песков объяснил отсутствие публикаций данных о потерях на Украине
Информация о потерях российской стороны в ходе спецоперации не публикуется в связи с законом о государственной тайне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеют место. Это объяснимо абсолютно», – сказал он.
Песков также не стал комментировать статью британской телекомпании BBC якобы о погибших военнослужащих России в ходе спецоперации и адресовал вопрос к Минобороны.
О том, сколько в ходе спецоперации погибло российских военнослужащих, Минобороны РФ сообщало всего три раза, последний – в сентябре 2022 г. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на тот момент погибшими числились 5937 человек.
В то же время Минобороны России регулярно сообщает о потерях Украины. 20 марта Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что с начала 2024 г. вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 71 000 человек. В феврале министр говорил, что за время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 000 человек. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли 31 000 военных, число раненых он не назвал.