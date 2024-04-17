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Песков объяснил отсутствие публикаций данных о потерях на Украине

Ведомости

Информация о потерях российской стороны в ходе спецоперации не публикуется в связи с законом о государственной тайне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, закон о гостайне и особый режим распространения информации в условиях специальной военной операции имеют место. Это объяснимо абсолютно», – сказал он.

Песков также не стал комментировать статью британской телекомпании BBC якобы о погибших военнослужащих России в ходе спецоперации и адресовал вопрос к Минобороны.

О том, сколько в ходе спецоперации погибло российских военнослужащих, Минобороны РФ сообщало всего три раза, последний – в сентябре 2022 г. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на тот момент погибшими числились 5937 человек.

В то же время Минобороны России регулярно сообщает о потерях Украины. 20 марта Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что с начала 2024 г. вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 71 000 человек. В феврале министр говорил, что за время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 000 человек. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли 31 000 военных, число раненых он не назвал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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