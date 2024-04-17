Песков объяснил отсутствие публикаций данных о потерях на Украине

В то же время Минобороны России регулярно сообщает о потерях Украины. 20 марта Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что с начала 2024 г. вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свыше 71 000 человек. В феврале министр говорил, что за время спецоперации ВСУ потеряли свыше 444 000 человек. Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля заявил, что с начала конфликта ВСУ потеряли 31 000 военных, число раненых он не назвал.