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Захарова: «формулой Зеленского» США отвлекали внимание от нового транша

Ведомости

Обсуждение так называемой «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского было призвано отвлечь внимание от выделения США дополнительной помощи Киеву. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов <...> в поддержку так называемой "формулы Зеленского" – все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Захарова добавила, что дискуссия о «формуле Зеленского» также была нужна, чтобы создать у мирового сообщества впечатление о нежелании России урегулировать конфликт. На самом же деле Россия никогда не отказывалась от переговоров, напомнила она.

20 апреля палата представителей США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине на сумму $60,75 млрд. За принятие этой инициативы проголосовали 311 членов конгресса. Председатель спецкомитета по разведке сената конгресса США Марк Уорнер заявил, что США могут отправить новую военную помощь Украине уже к концу следующей недели.

Эти средства включают $23,2 млрд на пополнение арсенала США, $13,8 млрд – на приобретение передовых систем вооружения для Украины, а также $11,3 млрд – на финансирование текущих военных операций США в регионе. Дополнительно $26 млн предусмотрены на контроль за использованием предоставляемой Киеву помощи.

В Кремле выразили мнение, что новая помощь Киеву обогатит США и еще больше разорит Украину. Принятое решение приведет к большим потерям «украинцев по вине киевского режима», добавили там.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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