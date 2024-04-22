Захарова: «формулой Зеленского» США отвлекали внимание от нового транша

«Эти разговоры со стороны Соединенных Штатов <...> в поддержку так называемой "формулы Зеленского" – все это призвано было отвлечь внимание от очередного транша на поддержку террористической деятельности вот этих преступников на Банковой», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).