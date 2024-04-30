Глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в ЕС
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила запрет китайского сервиса TikTok на территории Евросоюза.
По ее словам, ЕК была самой первой организацией в мире, которая запретила использование TikTok на корпоративных телефонах.
Президент США Джо Байден в апреле подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней. Необходимость запрета TikTok в США обуславливают тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.
Евросоюз ранее потребовал от китайской ByteDance предоставить оценку безопасности для психического здоровья детей нового приложения TikTok Lite. Сервис должен предоставить властям ЕС и другую запрошенную информацию к 26 апреля 2024 г., после чего Еврокомиссия проанализирует ответ TikTok и определит дальнейшие шаги. На фоне требований ЕС TikTok на прошлой неделе решил приостановить программу вознаграждения пользователей приложения за выполнение заданий, указывает Politico.