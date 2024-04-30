Глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в ЕС

Президент США Джо Байден в апреле подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней. Необходимость запрета TikTok в США обуславливают тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.