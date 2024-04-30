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Глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в ЕС

Ведомости

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила запрет китайского сервиса TikTok на территории Евросоюза.

«Это не исключено <...> Мы точно знаем об опасности TikTok», – приводит ее слова газета Politico.

По ее словам, ЕК была самой первой организацией в мире, которая запретила использование TikTok на корпоративных телефонах.

Президент США Джо Байден в апреле подписал отдельный законопроект, который запрещает TikTok в Соединенных Штатах, если его владелец, китайская технологическая компания ByteDance, не продаст бизнес на территории страны в течение следующих 270 дней. Необходимость запрета TikTok в США обуславливают тем, что это приложение «контролируется иностранными противниками» страны, а также отсутствием возможности гарантировать безопасность персональных данных американцев, использующих эту соцсеть.

Евросоюз ранее потребовал от китайской ByteDance предоставить оценку безопасности для психического здоровья детей нового приложения TikTok Lite. Сервис должен предоставить властям ЕС и другую запрошенную информацию к 26 апреля 2024 г., после чего Еврокомиссия проанализирует ответ TikTok и определит дальнейшие шаги. На фоне требований ЕС TikTok на прошлой неделе решил приостановить программу вознаграждения пользователей приложения за выполнение заданий, указывает Politico.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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