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Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж с государственным визитом, который стал его первой за последние пять лет поездкой в Европу, пишет South China Morning Post.

Лидера Китая сопровождают в поездке его жена Пэн Лиюань, член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Цай Ци и министр иностранных дел Ван И, пишет газета. Ожидается, что Си Цзиньпин 6 мая встретится во французской столице с президентом Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Планируется, что делегация проведет два дня во Франции, а затем направится в Сербию и Венгрию. В рамках турне по Европе глава китайского государства попытается улучшить отношения с ЕС «на фоне усиливающегося соперничества с США», указывает издание.

Макрон и фон дер Ляйен поднимут некоторые из «самых острых» вопросов в отношениях Китая и ЕС, в том числе предполагаемые поставки Пекином в Россию товаров двойного назначения, пишет South China Morning Post. Стороны также обсудят вопросы торговли.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин ранее сообщила, что лидер КНР отправится в Европу по приглашению Макрона и властей Сербии и Венгрии, а госвизиты завершатся 10 мая. Французский президент в апреле говорил, что обсудит с председателем КНР прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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