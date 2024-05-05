Лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Париж с государственным визитом, который стал его первой за последние пять лет поездкой в Европу, пишет South China Morning Post.
Лидера Китая сопровождают в поездке его жена Пэн Лиюань, член постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Цай Ци и министр иностранных дел Ван И, пишет газета. Ожидается, что Си Цзиньпин 6 мая встретится во французской столице с президентом Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Планируется, что делегация проведет два дня во Франции, а затем направится в Сербию и Венгрию. В рамках турне по Европе глава китайского государства попытается улучшить отношения с ЕС «на фоне усиливающегося соперничества с США», указывает издание.
Макрон и фон дер Ляйен поднимут некоторые из «самых острых» вопросов в отношениях Китая и ЕС, в том числе предполагаемые поставки Пекином в Россию товаров двойного назначения, пишет South China Morning Post. Стороны также обсудят вопросы торговли.
Представитель МИД Китая Хуа Чуньин ранее сообщила, что лидер КНР отправится в Европу по приглашению Макрона и властей Сербии и Венгрии, а госвизиты завершатся 10 мая. Французский президент в апреле говорил, что обсудит с председателем КНР прекращение огня на время Олимпийских игр в Париже, в том числе на Украине, в секторе Газа и Судане.