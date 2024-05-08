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Песков: в Кремле оптимистично смотрят на встречу Путина и Пашиняна

Ведомости

В Кремле оптимистично смотрят на встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, несмотря на проблемные темы в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Не нужно преувеличивать, наверное, сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях», – сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

При этом представитель Кремля отметил, что чем теснее взаимодействие двух стран, тем «шире комплекс двусторонних отношений и тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы».

Вечером 8 мая Путин провел переговоры с Пашиняном после юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета под председательством Армении. В ходе встречи Путин отметил, что товарооборот между странам превысил $7 млрд – такого объема в торгово-экономических связях двух стран никогда раньше не было.

Песков днем 8 мая прокомментировал возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС. По его словам, интеграционный процесс весьма успешен и обеспечивает опережающее развитие странам ЕАЭС, в том числе и Армении, поэтому в ее интересах продолжать развивать союз. 

Как ранее указывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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