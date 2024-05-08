Песков: в Кремле оптимистично смотрят на встречу Путина и Пашиняна

Вечером 8 мая Путин провел переговоры с Пашиняном после юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета под председательством Армении. В ходе встречи Путин отметил, что товарооборот между странам превысил $7 млрд – такого объема в торгово-экономических связях двух стран никогда раньше не было.