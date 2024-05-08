Песков: в Кремле оптимистично смотрят на встречу Путина и Пашиняна
В Кремле оптимистично смотрят на встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, несмотря на проблемные темы в двусторонних отношениях, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Не нужно преувеличивать, наверное, сложность разговора. Безусловно, есть определенные проблемные темы в наших двусторонних отношениях», – сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
При этом представитель Кремля отметил, что чем теснее взаимодействие двух стран, тем «шире комплекс двусторонних отношений и тем чаще там встречаются и возникают различные проблемы».
Вечером 8 мая Путин провел переговоры с Пашиняном после юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета под председательством Армении. В ходе встречи Путин отметил, что товарооборот между странам превысил $7 млрд – такого объема в торгово-экономических связях двух стран никогда раньше не было.
Песков днем 8 мая прокомментировал возможность приостановки участия Армении в ЕАЭС. По его словам, интеграционный процесс весьма успешен и обеспечивает опережающее развитие странам ЕАЭС, в том числе и Армении, поэтому в ее интересах продолжать развивать союз.
Как ранее указывал помощник президента РФ Юрий Ушаков, за последнее время между Арменией и Россией накопились «проблемные вопросы, которые, как мы ожидаем, будут откровенно обсуждены между лидерами».