Раймондо: вторжение Китая на Тайвань будет разрушительным для экономики США

Чистая прибыль TSMC за I квартал 2024 г. выросла на 8,9% до порядка $6,95 млрд (по курсу на 19 апреля 2024 г.) после $6,38 млрд годом ранее. Показатель превысил оценку LSEG в размере 218,1 млрд новых тайваньских долларов ($6,72 млрд), которая учитывает прогнозы аналитиков, отмечал Reuters.