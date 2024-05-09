Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Раймондо: вторжение Китая на Тайвань будет разрушительным для экономики США

Ведомости

Вторжение Китая на Тайвань может стать катастрофой для США, считает американский министр торговли Джина Раймондо. По ее словам, Пекин может «захватить» крупнейшего тайваньского поставщика чипов TSMC. 

«Прямо сейчас Соединенные Штаты покупают 92% своих передовых чипов у TSMC на Тайване», – сказала она в ходе выступления в палате представителей США (цитата по Reuters).

Речь идет о Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Компания является крупнейшим в мире производителем микросхем и основным поставщиком для Apple и Nvidia. 

Чистая прибыль TSMC за I квартал 2024 г. выросла на 8,9% до порядка $6,95 млрд (по курсу на 19 апреля 2024 г.) после $6,38 млрд годом ранее. Показатель превысил оценку LSEG в размере 218,1 млрд новых тайваньских долларов ($6,72 млрд), которая учитывает прогнозы аналитиков, отмечал Reuters.

Пекин считает Тайвань своей провинцией. Китайские власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Ранее МИД КНР неоднократно осуждал помощь США Тайваню и призывал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая». 

Несмотря на это, 20 апреля 2024 г. палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Согласно инициативе, Тайвань получит помощь на общую сумму $8 млрд. 24 апреля президент США Джо Байден подписал соответствующий пакет законов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных