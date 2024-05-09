Раймондо: вторжение Китая на Тайвань будет разрушительным для экономики США
Вторжение Китая на Тайвань может стать катастрофой для США, считает американский министр торговли Джина Раймондо. По ее словам, Пекин может «захватить» крупнейшего тайваньского поставщика чипов TSMC.
«Прямо сейчас Соединенные Штаты покупают 92% своих передовых чипов у TSMC на Тайване», – сказала она в ходе выступления в палате представителей США (цитата по Reuters).
Речь идет о Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Компания является крупнейшим в мире производителем микросхем и основным поставщиком для Apple и Nvidia.
Чистая прибыль TSMC за I квартал 2024 г. выросла на 8,9% до порядка $6,95 млрд (по курсу на 19 апреля 2024 г.) после $6,38 млрд годом ранее. Показатель превысил оценку LSEG в размере 218,1 млрд новых тайваньских долларов ($6,72 млрд), которая учитывает прогнозы аналитиков, отмечал Reuters.
Пекин считает Тайвань своей провинцией. Китайские власти выступают против любых контактов администрации острова со странами, с которыми у Пекина установлены дипломатические отношения. Ранее МИД КНР неоднократно осуждал помощь США Тайваню и призывал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая».
Несмотря на это, 20 апреля 2024 г. палата представителей США приняла законопроект о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Согласно инициативе, Тайвань получит помощь на общую сумму $8 млрд. 24 апреля президент США Джо Байден подписал соответствующий пакет законов.