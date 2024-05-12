Комитет ГД поддержал кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал кандидатуру Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства, передает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обсуждение кандидатуры Голиковой, по словам председателя комитета Ярослава Нилова, длилось более 2,5 часов. Он заявил, что к Голиковой у депутатов было много вопросов. Они были связаны со сложной демографической ситуацией, проблемой с трудовыми ресурсами, поддержкой инвалидов, помощью участников спецоперации.
Голикова продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН).
«Она многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей», – говорил ранее представитель Белого дома Борис Беляков.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства.
Профильные комитеты уже рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры Александра Новака (вице-премьер) и Сергея Цивилева (министр энергетики), Алексея Оверчука (вице-премьер), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов), Алексея Чекункова (глава Минвостокразвития) и др.
Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая. Госдуме потребуется шесть часов на обсуждение кандидатур вице-премьеров, заявил ранее спикер Думы Вячеслав Володин.