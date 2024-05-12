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Комитет ГД поддержал кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера

Ведомости

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал кандидатуру Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Обсуждение кандидатуры Голиковой, по словам председателя комитета Ярослава Нилова, длилось более 2,5 часов. Он заявил, что к Голиковой у депутатов было много вопросов. Они были связаны со сложной демографической ситуацией, проблемой с трудовыми ресурсами, поддержкой инвалидов, помощью участников спецоперации.

Голикова продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры. Кроме того, в сферу ее ведения войдет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). 

«Она многолетний куратор социальной политики, развития институтов и программ поддержки и защиты людей. Глубоко погружена в вопросы межнациональных отношений и обладает колоссальным опытом системного и комплексного решения поставленных задач с опорой на обратную связь от людей», – говорил ранее представитель Белого дома Борис Беляков.

Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства.

Профильные комитеты уже рекомендовали нижней палате парламента утвердить кандидатуры Александра Новака (вице-премьер) и Сергея Цивилева (министр энергетики), Алексея Оверчука (вице-премьер), Сергея Кравцова (министр просвещения), Ольги Любимовой (министр культуры), Антона Силуанов (министр финансов), Алексея Чекункова (глава Минвостокразвития) и др.

Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая. Госдуме потребуется шесть часов на обсуждение кандидатур вице-премьеров, заявил ранее спикер Думы Вячеслав Володин.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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