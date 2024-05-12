Комитет ГД поддержал кандидатуру Голиковой на пост вице-премьера

Обсуждение кандидатуры Голиковой, по словам председателя комитета Ярослава Нилова, длилось более 2,5 часов. Он заявил, что к Голиковой у депутатов было много вопросов. Они были связаны со сложной демографической ситуацией, проблемой с трудовыми ресурсами, поддержкой инвалидов, помощью участников спецоперации.