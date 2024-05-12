Думский комитет поддержал кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта
Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность министра спорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.
Дегтярев рассказал в Госдуме о приоритетных задачах и направлениях работы на новой должности. Министерство спорта, по его словам, «может и обязано» влиять на задачу демографического роста. Развитие спорта вероятный будущий министр назвал важным фактором «патриотического воспитания, сохранения духовных традиций и ценностей».
«Опорой в работе станут стратегия развития и госпрограмма, закон о физической культуре и спорте. Они будут рассмотрены на предмет необходимости внесения изменений в связи с текущими вызовами», – сказал Дегтярев.
Он заявил о необходимости сделать детско-юношеский спорт более доступным. Занятия, считает он, следует сделать бесплатными, а стартовые взносы по ключевым соревнованиям «должны уйти в прошлое».
Источники «Ведомостей» ранее сообщили, что Дегтярев рассматривался в качестве кандидата на пост министра спорта, а сам он в случае ухода в правительство будет рекомендовать на пост главы Хабаровского края своего заместителя Александра Никитина. 12 мая глава края сообщил, что Никитин уже назначен врио губернатора.
Дегтярев – мастер спорта по фехтованию. Он причастен к работе ведомства: в VII созыве Госдумы руководил профильным комитетом, кроме того, является членом попечительского совета Федерации хоккея России. Губернатором Хабаровского края Дегтярев стал в 2021 г. после ареста главы региона Сергея Фургала.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу правительства.