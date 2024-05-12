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Думский комитет поддержал кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта

Ведомости

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту поддержал кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность министра спорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства России.

Дегтярев рассказал в Госдуме о приоритетных задачах и направлениях работы на новой должности. Министерство спорта, по его словам, «может и обязано» влиять на задачу демографического роста. Развитие спорта вероятный будущий министр назвал важным фактором «патриотического воспитания, сохранения духовных традиций и ценностей».

«Опорой в работе станут стратегия развития и госпрограмма, закон о физической культуре и спорте. Они будут рассмотрены на предмет необходимости внесения изменений в связи с текущими вызовами», – сказал Дегтярев.

Он заявил о необходимости сделать детско-юношеский спорт более доступным. Занятия, считает он, следует сделать бесплатными, а стартовые взносы по ключевым соревнованиям «должны уйти в прошлое». 

Источники «Ведомостей» ранее сообщили, что Дегтярев рассматривался в качестве кандидата на пост министра спорта, а сам он в случае ухода в правительство будет рекомендовать на пост главы Хабаровского края своего заместителя Александра Никитина. 12 мая глава края сообщил, что Никитин уже назначен врио губернатора.

Дегтярев – мастер спорта по фехтованию. Он причастен к работе ведомства: в VII созыве Госдумы руководил профильным комитетом, кроме того, является членом попечительского совета Федерации хоккея России. Губернатором Хабаровского края Дегтярев стал в 2021 г. после ареста главы региона Сергея Фургала.

Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Премьер-министр Михаил Мишустин 11 мая внес на рассмотрение Госдумы предложения по составу правительства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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