Думский комитет поддержал кандидатуру Дегтярева на должность министра спорта

Источники «Ведомостей» ранее сообщили, что Дегтярев рассматривался в качестве кандидата на пост министра спорта, а сам он в случае ухода в правительство будет рекомендовать на пост главы Хабаровского края своего заместителя Александра Никитина. 12 мая глава края сообщил, что Никитин уже назначен врио губернатора.